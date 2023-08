Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mercredi 23 août

Luis Enrique nous a quand même fait un beau cadeau inattendu, dès ses premiers pas à la tête du Paris Saint-Germain. Considérer que le choix du capitaine de l’équipe appartient aux joueurs, dans ce légendaire contexte de Telenovela SG, est une idée pour le moins audacieuse. Et la garantie d’un divertissement qui pourrait nous faire toute la semaine, jusqu’au choc contre le RC Lens samedi (21 heures). Oui, mais quel rapport avec notre dose quotidienne de Mbappomètre nous direz-vous ?

Vous vous doutez bien que lorsqu’on est le meilleur joueur du PSG, son meilleur buteur, son athlète le mieux payé, celui qui peut prendre à sa guise la responsabilité des penaltys, des coups francs et des corners (il a eu la grandeur d’âme de laisser les touches à ses potes Achraf Hakimi et Lucas Hernandez), on s’attend à ce que le brassard de capitaine ne soit qu’une formalité. Et ce surtout lorsqu’on a déjà franchi ce cap symbolique en équipe de France et que le capitaine « historique » du PSG (depuis 2020) n’est autre qu’un défenseur en régression constante, mis sur le banc pour le premier match de l’ère Luis Enrique contre Lorient (0-0), et seulement ciblé par le championnat saoudien cet été.

C’était écrit, malgré le flou autour de son avenir au club (comme chaque été en fait), « Kyky » allait donc encore prendre du grade dans le vestiaire à 24 ans. Oui… mais non, puisque les joueurs ont spontanément voté, à la volée, en faveur du maintien de Marquinhos (oui, c’est lui qu’on décrivait plus haut, vous l’aurez deviné), vendredi dernier à la veille de Toulouse-PSG (1-1), comme le révélait RMC Sport.

L’affaire aurait pu en rester là, mais nous sommes au PSG, donc c’est là que ça devient truculent. RMC Sport explique ainsi que quelques dirigeants (dont Luis Campos, au hasard ?) et joueurs parisiens (dont « Kyky », au hasard ?) n’ont pas goûté à cette méthode d’élection du capitaine. Un second vote a donc été organisé mardi au Campus PSG de Poissy, de manière plus formelle et surtout anonyme. Avec isoloir, bulletins de vote et la photo de chaque candidat à dispo ? L’histoire ne le dit pas, mais le verdict est cocasse (roulement de tambour) :

1. Marquinhos, aka l’ex-taulier en perdition, mais maintenu sur son trône

2. Danilo Pereira, aka le gars sûr, homme à tout faire mais jamais vrai titulaire

3. Presnel Kimpembe, aka le titi parisien abonné à l’infirmerie depuis fin 2022

4. Kylian Mbappé, aka le mal-aimé

Car oui, alors qu’il nous arrivait de l’imaginer intouchable aux yeux de tous ses partenaires, poto ultime d’Achraf Hakimi, guide des jeunes, et tout et tout et tout, Kylian Mbappé se retrouve dans ce vote interne (et propre aux joueurs) riche en symbolique hors podium, derrière trois joueurs ayant en commun de ne pas être des titulaires indiscutables en puissance. De quoi bouder et envisager un départ dès cet été, au vu de cet épisode dans un vestiaire qui ne le comprend/mérite pas ? Désolé Kylian, ce n’est en tout cas a priori pas cet été que le Parc des Princes chantera à tue-tête : « Cap’tain Kyky tu n’es pas de notre galaxie ».

Crédibilité : 90 %. RMC Sport vise le plus souvent juste sur les dossiers en interne du vestiaire parisien. Et puis c’est tellement PSG-compatible ce début de feuilleton à même de mettre le boxon dans un groupe pour pas grand-chose qu’on ne peut qu’y croire.

Mbappomètre : On veut bien croire à la théorie d’un « Kyky » sur le coup boudeur, car désormais pleinement conscient que sa personnalité/son pouvoir agacent y compris ses coéquipiers. Mais de là à le voir sérieusement prendre en compte ce « captaingate » dans sa réflexion de mercato 2023, on ne suit pas cette piste. Encore une vraie tendance à une saison de plus à Paris pour Kylian Mbappé, selon nous, en ce mercredi 23 août.