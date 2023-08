Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Mardi 22 août

« On reste là », semble avoir répété samedi Kylian Mbappé, au moment de bondir rageusement vers le parcage parisien, après son penalty inscrit à Toulouse (1-1). On en était justement resté sur ce story telling là depuis samedi soir, avec un apaisement entre le PSG et sa star qui pouvait même laisser supposer un rapprochement vers une prolongation de contrat à Paris au-delà de 2024. Pourquoi sinon « Kyky » aurait-il été sorti du « loft » avant la fin du mercato estival, si rien n’avait bougé depuis sa retentissante mise à l’écart du groupe parisien avant la tournée asiatique ?

En tout cas, la réintégration totale du capitaine des Bleus, au point d’être décisif dès son entrée en jeu plus sa célébration riche en symbole, n’a pas totalement calmé les ardeurs des médias espagnols… ni le quotidien allemand Bild. Et oui, on ne s’attendait pas à citer Bild dans notre Mbappomètre, mais d’après lui, le Real Madrid (et non Darmstadt ou Heidenheim) aurait toujours bien l’intention de se bouger en toute fin de mercato pour tenter de recruter l’attaquant du PSG.

Bild évoque une offre qui pourrait avoisiner les 120 millions d’euros, qui ne serait formulée que le 29 ou le 30 août, soit deux ou trois jours avant la clôture de ce mercato estival. Refusée ou non par le PSG et/ou Kylian Mbappé, ce scénario serait tout de même un sacré coup de tonnerre dans le feuilleton sans fin entre les trois parties. Une offre aussi tardive serait selon le journal allemand une manière de mettre la pression sur les dirigeants parisiens, qui ne peuvent toujours pas avoir la certitude de ne pas voir leur crack partir libre dans un an. Et puis pour qu’on se régale pour de bon, l’émission espagnole Chiringuito est également revenue à la charge.

Le 14 août, son mythique présentateur Josep Pedrerol avait lâché, l’âme en peine : « La signature de Mbappé durant ce mois d’août est impossible et le tic-tac est terminé ». Mais dans une séquence digne d’un chef-d’œuvre de Chuck Norris, Josep Pedrerol était de retour aux affaires lundi soir.

💣@jpedrerol: “Est-ce impossible de voir Mbappé arriver cet été au Real Madrid ? Impossible impossible, non.”



💥: “Ça serait très difficile mais on ne peut pas dire que c’est impossible.”



pic.twitter.com/ZzItpESo1f — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) August 22, 2023



De nouvelles informations a priori en poche, il a relancé la saga la plus obsessionnelle de l’histoire du Chiringuito : « C’est extrêmement difficile pour Mbappé de venir à Madrid cet été, mais non, ce n’est pas impossible. Je le pensais jusqu’à dimanche, mais là, Mbappé doit parvenir à un accord avec le PSG pour partir ». Appréciez à sa juste valeur le talent d’acting de l’ami Josep dans l’interminable silence qui précède sa « révélation » du soir. Et oui, c’est aussi pour ce genre de prouesses que dans le fond, on reste attachés à ce feuilleton Mbappé. Dans le fond, hein.

Crédibilité : 50 %, entre un tabloïd comme Bild et notre Chiringuito roi du « feuilletonnage » à outrance concernant « Kyky », on a de quoi avoir des doutes concernant nos sources du jour. On en est bien conscients, rassurez-vous, mais un Mbappomètre se nourrit aussi ainsi pour tenir tout un été.

Mbappomètre : On ne change pas de tendance forte depuis les rebondissements de la semaine passée et ce possible tournant TFC-PSG : Kylian Mbappé reste plus proche de Paris que du Real ce mardi. Mais disons que l’aiguille s’envole moins haut que sur nos thermomètres.