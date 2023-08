Toulouse - PSG EN DIRECT : Bluffant pressing d’un TFC sans complexe dans ce début de match (0-0)… Suivez le match avec nous…

09h00 : Hello les Minutos, prêts pour des crochets dans tous les sens ?

Salut tout le monde, que faisiez-vous le 13 juin 2017 ? Tic tac, tic tac, vous avez chopé la ref ? Et oui, il s’agit de la masterpiece du tandem Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé sous le maillot de l’équipe de France, lors d’un spectaculaire succès (3-2) contre l’Angleterre. Ce soir-là, les deux potos avaient enchaîné un nombre ahurissant de crochets et dribbles en tout genre pour humilier John Stones et toute sa clique. Et bien, six ans après, on va retrouver les deux brillants attaquants réunis, cette fois sous le maillot du Paris Saint-Germain. On a hâte de voir ce que ça peut donner ce vendredi soir (21 heures) à Toulouse, maintenant que le transfert de « Dembouz » est enfin officiel et que la guerre froide « Kyky »-direction du PSG a (a priori) pris fin.

Following in the footsteps of greatness#DEMB10UZ pic.twitter.com/Is3VvslpiM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 17, 2023



On ne sait pas pourquoi, mais on a la sensation que ça pourrait apporter autrement plus de profondeur et de percussion que le duo Lee-Asensio lors du match nul (0-0) contre Lorient la semaine passée. Pas garanti que Luis Enrique fasse débuter à la fois Mbappé et Dembélé me direz-vous, mais ça nous fait fichtrement envie. Encore plus que de découvrir ce nouveau TFC de l’Espagnol Carles Martinez Novell, il faut bien l’avouer.

>> Allez, on se retrouve pour vous faire vivre tout ça ce vendredi à partir de 20h30, avec un coup d’envoi à 21 heures.