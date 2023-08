Et c’est reparti mon Kyky. Chaque jour (ou presque), « 20 Minutes » fait le point sur les dernières avancées et rumeurs plus ou moins fondées sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont les relations avec le PSG suivent la courbe inverse du réchauffement climatique. Départ au Real Madrid dès cet été ou pas ? Qu’on se le dise, le Mbappomètre est de retour.

Vendredi 18 août

Après « Kyky le lofteur », place à « Kyky le dictateur ». Samedi dernier, Kylian Mbappé ne faisait pas partie de l’effectif parisien tenu en échec face à Lorient pour le premier match de la saison (0-0), après l’annonce de sa non-prolongation au-delà de l’été 2024. Mais moins d’une semaine plus tard, l’attaquant du PSG semble avoir totalement retourné la situation. Le voilà désormais réintégré au groupe parisien, et il pourrait même jouer à Toulouse samedi (21 heures). Mais c’est surtout le départ de Neymar vers l’Arabie saoudite qui semble avoir renforcé le tout-puissant attaquant. Déjà durant l’été dernier, d’insistantes rumeurs expliquaient que Mbappé ne voulait plus du « Ney » au PSG. Un an plus tard, ses volontés semblent avoir enfin été respectées, grâce au passage à une offre d’Al-Hilal inespérée aux yeux des dirigeants parisiens.

L’accolade et la poignée de main entre « Kyky » et « Ney » ont forcément été commentées lors des adieux jeudi des joueurs parisiens à leur désormais ex-coéquipier. Mais c’est surtout le t-shirt porté par Neymar qui a interloqué. Très croyant, il s’est présenté avec Le Couronnement d’épines de Caravage représenté dans le dos. Un tableau qui met en scène le Christ torturé par des soldats romains et tourné en ridicule avec une couronne d’épines. Un choix qui ne semble pas anodin, tant le brésilien estime que Kylian Mbappé est derrière son départ.

Neymar avait déjà dénoncé ce comportement de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, en début de semaine, via un like sur une publication Instagram pointant les démarches en coulisses du capitaine des Bleus pour obtenir le départ de l’ancienne star du Barça. Une trahison pour le Brésilien, qui considérait « Kyky » comme un ami depuis son arrivée à Paris en 2017. « Nous avons une relation de frère. Je suis l’aîné et je veux sortir le meilleur de lui. Je l’appelle Golden Boy parce qu’il est vraiment en or, il a un cœur énorme », confiait même en janvier 2021 « Ney » lors d’une interview pour l’émission Sept à Huit, qui ressort sur les réseaux sociaux depuis son départ à Al-Hilal. C’est un sentiment qui semble dépasser la seule personne de Neymar, à tel point que des internautes ont réalisé un montage de « Mbappé le dictateur », avec l’attaquant présenté sous les traits de Mao Zedong, le premier président de la République populaire de Chine.

Crédibilité : 100 %. On connaît les exigences de Kylian Mbappé, dont on avait déjà eu un avant-goût à l’été 2022, lors de sa fameuse prolongation de contrat. Aujourd’hui, le départ de Neymar apparaît clairement comme l’un de ses souhaits. Mais quel retournement de situation puisque en moins d’une semaine, « Kyky » semble avoir retrouvé toute son aura au PSG. La signature de son pote Ousmane Dembélé est un autre signe. Et désormais beaucoup imaginent une prolongation le concernant, ou tout du moins un accord, pour ne pas léser le PSG lors de son départ attendu au Real Madrid en 2024.

Mbappomètre : En ce vendredi, l’aiguille de notre Mbappomètre penche clairement du côté du PSG, tant tout semble désormais s’aligner pour que Kylian Mbappé reste cette saison à Paris. Le départ de « Ney », l’arrivée de Dembélé, et même des négociations pour un deal gagnant-gagnant entre la star et son club… Le plan se déroule à merveille pour « Kyky », qui a toujours affirmé vouloir effectuer une dernière saison au PSG avant de s’envoler vers le Real. Et c’est bien ce qui devrait se passer.