La MNM pourrait-elle se retrouver réduite à néant en un été ? On en est encore loin, puisque seul Lionel Messi se retrouve en fin de contrat et donc on ne peut plus proche d’un départ. Mais alors que L’Equipe expliquait mardi que des discussions s’étaient ouvertes entre le Paris Saint-Germain et Manchester United au sujet d’un transfert de Neymar (sous contrat jusqu’en 2027), le quotidien sportif annonce ce mercredi que Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas lever son option d’une année de contrat supplémentaire (jusqu’en 2025) avec le PSG.

Concrètement, et alors que l’attaquant star des Bleus a jusqu’au 31 juillet 2023 pour lever cette option d’un an, il entrerait dans ce cas de figure dans sa dernière année de contrat cet été. Une configuration qui s’accompagne généralement d’un gros flou, même si le PSG a montré en 2021 qu’il était prêt à ne pas vendre son joueur phare, quitte à le perdre sans (folle) indemnité de départ. Il n’empêche qu’après avoir communiqué en grande pompe l’an passé sur une prolongation jusqu’en 2025 de son buteur, ce nouvel épisode dans la saga Mbappé serait un sacré camouflet pour la direction du club parisien, s’il venait à se confirmer.

Et surtout, il impliquerait quand même dès cet été un mercato de toutes les incertitudes, y compris au sujet de la pièce maîtresse du projet parisien donc. D’après L’Equipe, cette perspective de voir Kylian Mbappé en fin de contrat en 2024 n’inquiéterait pas outre mesure le PSG, qui a déjà réussi à plusieurs reprises à le convaincre de rester, y compris lorsque le Real Madrid avait posé 200 millions d’euros sur la table en 2021 pour le recruter. En tout cas, ça sent la grosse journée pour la presse madrilène, et notre Mbappomètre est sur le point de ressortir des cartons dans les prochaines semaines.