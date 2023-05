Après avoir subi pareil sort cette saison à l’Atlético de Madrid, à Majorque et à Gérone, Vinicius a encore été victime d’insultes racistes dimanche à Valence (1-0). Expulsé dans le temps additionnel pour avoir adressé un coup au visage d’Hugo Duro, qui l’avait d’abord agressé par derrière avec son coude, l’attaquant du Real Madrid a en effet été à plusieurs reprises la cible des cris racistes « mono » (« singe » en espagnol) du public de Mestalla, comme l’ont notamment dénoncé Carlo Ancelotti et Thibaut Courtois après la rencontre. Celle-ci a d’ailleurs été interrompue quelques minutes par l’arbitre en raison de ces incidents racistes.

Extrêmement remonté, ce qui se comprend parfaitement vu son historique récent dans le championnat espagnol, l’international brésilien a lâché sur Twitter dimanche soir : « Le racisme est normal en Liga. La concurrence pense que c’est normal, la Fédération aussi et les adversaires l’encouragent. Le championnat qui a appartenu à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient maintenant aux racistes ». Vinicius a rapidement reçu le soutien de son compatriote Neymar mais aussi de Kylian Mbappé sur Instagram. « Tu n’es pas seul, a écrit la star des Bleus et du PSG. Nous sommes avec toi et nous te soutenons. »





Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) May 21, 2023



« Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme »

Le président Lula a également réagi, lors d’une conférence de presse à Hiroshima (Japon) : « Il a été attaqué, on l’a traité de singe. Il n’est pas possible, en plein XXIe siècle, d’avoir des préjugés raciaux aussi forts dans autant de stades de football ». Seule voix discordante dans cette vague de soutien à « Vini » ? Le président de la Liga Javier Tebas, qui s’est fendu d’une passe d’armes avec l’intéressé sur Twitter, sans prendre la peine de dénoncer le comportement des supporteurs valencians.

Puisque ceux qui devraient le faire ne vous expliquent pas ce qu’il en est et ce que peut faire la Liga en cas de racisme, nous avons essayé de vous l’expliquer, mais vous ne vous êtes présenté à aucune des deux dates convenues que vous avez vous-même demandées, a lancé Javier Tebas. Avant de critiquer et d’insulter la Liga, vous devez vous informer correctement. Ne vous laissez pas manipuler et assurez-vous de comprendre les compétences de chacun, et le travail que nous avons fait ensemble. »

Vinicius lui a répondu dans la foulée, dans un message montrant bien la tension qui existe en Espagne autour de ces épisodes de racisme répétés dans les stades : « Une fois de plus, au lieu de critiquer les racistes, le président de la Liga apparaît sur les réseaux sociaux pour m’attaquer. Vous avez beau parler et faire semblant de ne pas lire, l’image de votre Ligue est ébranlée. Regardez les réponses à ces posts et laissez-vous surprendre… L’omettre ne fait que vous rendre égal aux racistes. Je ne suis pas votre ami pour parler de racisme. Je veux des actions et des sanctions ».









Cette impasse évidente entre Vinicius et la Liga pourrait-elle inciter le Brésilien de 22 ans à envisager son avenir ailleurs, malgré le soutien du Real Madrid et son contrat qui court jusqu’en 2027 avec les Merengues ? C’est une possibilité évoquée ce lundi par Marca, en citant le joueur : « Je suis fort et j’irai jusqu’au bout contre les racistes, même si c’est loin d’ici ». ESPN Brésil nuance l’hypothèse d’un départ cet été de Vinicius, en affirmant que ce n’est pas la tendance, malgré des pressions dans ce sens au sein de son entourage.