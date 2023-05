Il était engagé jusqu’en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain. Marquinhos en a repris pour quatre ans, puisqu’il est désormais lié jusqu’en 2028 au club champion de France, au sein duquel il boucle sa dixième saison. Le PSG a officialisé ce vendredi la prolongation de son capitaine brésilien, âgé de 29 ans.





Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer avoir trouvé un accord avec @marquinhos_m5 pour une prolongation de son contrat.



Le défenseur et les Rouge & Bleu vont poursuivre leur aventure ensemble jusqu'au 30 juin 2028. ❤️💙#Marquinhos2028 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 19, 2023



« C’est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, s’est enflammé Christophe Galtier en conférence de presse, dans la foulée de l’annonce. C’est un signal fort envoyé à tout le monde. » Longtemps exemplaire, l’ancien joueur de l’AS Rome ne réussit pourtant pas le meilleur exercice de sa carrière, loin s’en faut.

Bientôt le joueur le plus capé du club ?

Mais il reste une référence à son poste, et un taulier du PSG, dont il est le troisième joueur le plus capé avec 405 apparitions, derrière Jean-Marc Pilorget (435 matchs) et Marco Verratti (413).

Marquinhos pourrait assez rapidement prendre la tête du classement, puisque Pilorget a 65 ans et que le départ de Verratti est fortement pressenti.