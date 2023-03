Une part fixe et une part variable, en mode VRP. Sauf qu’on parle de Marco Verratti, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, et de sa prolongation de contrat signée en décembre dernier jusqu’au 30 juin 2026.

Selon Le Parisien, une partie du salaire est indexée au nombre de match disputé par le joueur, une nouvelle politique mise en place par Luis Campos, au club depuis juin 2022. Le cas de Verratti est particulier puisqu’il n’a disputé que 24 matchs la saison dernière, 21 la précédente, souvent éloigné des terrains à cause des blessures.









Une pratique bientôt étendue à d’autres joueurs

Mais Marquinhos, le défenseur du PSG en passe de reconduire son contrat, devrait être logé à la même enseigne ainsi que Milan Skriniar qui devrait rejoindre Paris la saison prochaine. Le salaire aurait une part évolutive, plus le joueur joue de matchs et plus il gagnerait. Cette nouveauté, imposée par la direction du PSG, a pour but de ramener une certaine forme de professionnalisme au sein du vestiaire parisien.