La Fifa a préféré s’éviter une situation pouvant devenir intenable à l’occasion de la Coupe du monde masculine de football des moins de 20 ans, programmée du 20 mai au 11 juin en Indonésie. L’organisation de ce Mondial U20 a en effet été retirée à l’Indonésie ce mercredi, en raison d’un imbroglio politique ayant empêché la tenue du tirage au sort. « Un nouveau pays hôte sera désigné dès que possible, les dates de la compétition demeurant pour le moment inchangées », précise l’instance mondiale du football dans un communiqué, évoquant de possibles « sanctions » à l’égard de la fédération indonésienne de football (PSSI).

La Fifa n’avance pas d’explication plus précise que « le contexte actuel », mais l’annulation du tirage au sort du tournoi, prévu vendredi dernier à Bali, avait justifié une réunion d’urgence ce mercredi entre le président de la PSSI Erick Thohir et celui de la Fifa, Gianni Infantino. Un responsable du football indonésien a lié cette décision à des propos du gouverneur de Bali s’opposant à la présence d’Israël durant cette compétition, alors que les deux pays n’entretiennent aucune relation diplomatique et que Jakarta est un fervent soutien de la cause palestinienne.

135 supporteurs sont morts en octobre dans un stade

La Coupe du monde des moins de 20 ans, qui rassemble 24 équipes, devait être le tournoi le plus important jamais organisé par l’archipel, avec plusieurs villes mobilisées du 20 mai au 11 juin. Les organisateurs envisageaient, pour éviter les troubles, de faire jouer l’équipe d’Israël, qualifiée pour la première fois de son histoire, à Bali. La population de cette île est en effet en majorité hindouiste, alors que l’Indonésie compte la plus importante population musulmane au monde. Mais l’opposition du gouverneur régional a remis en cause ce projet. La semaine dernière, des manifestations pour s’opposer à la participation d’Israël ont eu lieu dans la capitale indonésienne, Jakarta. Des drapeaux de l’Indonésie et de la Palestine y étaient agités.









L’Indonésie reste par ailleurs meurtrie par l’une des pires catastrophes de l’histoire de ce sport. En octobre dernier, 135 supporteurs ont perdu la vie au cours d’une bousculade géante dans un stade de l’est de l’île de Java. « Si de potentielles sanctions à l’encontre de la PSSI pourraient être prises en temps utile, la FIFA tient à préciser que cette décision ne remet aucunement en question » son soutien à la PSSI pour « aider le football indonésien à surmonter la tragédie d’octobre dernier », a précisé l’instance de Zurich.