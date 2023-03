Pas de répit pour Marco Verratti. Présent en conférence de presse mercredi avant les débuts de l’Italie en éliminatoires de l’Euro 2024, le milieu de terrain n’a pas manqué d’être interrogé sur les derniers résultats du PSG, et notamment son erreur qui a précipité l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich. Petit hibou assume, et n’a pas dit adieu à son rêve de remporter la compétition avec le club parisien.









« J’ai eu tant de félicitations depuis longtemps en France, là j’ai fait une erreur, les critiques sont logiques, a-t-il commenté. J’ai 30 ans, j’ai les épaules larges, je suis le premier à savoir quand je me suis trompé ou non. Ce n’est pas ça qui va m’arrêter. »

« J’essaierai tant que c’est possible »

Interrogé sur la possibilité de revenir jouer en Italie un jour ou l’autre, Verratti a assuré se sentir « bien » à Paris, où il n’a pas accompli tout ce qu’il s’était promis. « Le rêve est de gagner la Ligue des champions avec le PSG, même si année après année cela devient de plus en plus difficile, a-t-il reconnu, alors qu’il fête cette saison ses 10 ans au club. J’essaierai tant que c’est possible. »

Marco Verratti devrait être le capitaine de l’Italie pour le choc contre l’Angleterre, jeudi à Naples. L’habituel titulaire du brassard, Leonardo Bonucci, est en effet annoncé forfait en raison d’une blessure musculaire. Les Italiens sont curieux de découvrir l’invité surprise de ce premier rassemblement de l’année : l’attaquant italo-argentin Mateo Retegui, 23 ans, prêté par Boca Juniors au Club Atlético Tigre, dans le championnat argentin. « Je ne veux pas exagérer mais il me rappelle un peu [Gabriel] Batistuta quand il est arrivé en Italie », a souligné le sélectionneur Roberto Mancini, qui pourrait le lancer dans le grand bain dès le coup d’envoi.