De notre envoyé spécial à Munich,

Terminé pour le PSG. Comme la saison dernière, le club parisien est éliminé dès les 8es de finale de la Ligue des champions, avec une nouvelle défaite face au Bayern Munich mercredi soir (2-0). Les Parisiens ont laissé passer leur chance en première période, avant de revenir à leur ADN de la lose en C1 après la pause, plombés par une erreur de poussin et un but d’un ancien de la maison.

Le vent de l’espoir

Revigoré par ses victoires à Marseille et contre Nantes, et surtout par la forme affichée par Kylian Mbappé, le PSG a disputé le match qu’il fallait à Munich. Enfin, pendant 45 minutes. Bien campés sur leur système en 3-5-2, avec notamment un boulot monstrueux de Verratti et Ruiz au milieu, les Parisiens ont été les plus dangereux du premier acte, et de loin. On a compté quatre occasions, les deux premières pour Mbappé, trop excentré à gauche (2e) puis à droite (19e) pour espérer tromper Sommer. Puis deux autres, immenses. Messi, d’abord, bien servi par Nuno Mendes mais qui ne déclenche pas assez vite et permet à Davies de le contrer (25e). Avant le grand regret de la soirée, ce tir désespérément mollasson de Vitinha, alors que le but était vide après une hésitation coupable de Sommer à la relance. Le Portugais s’est précipité pour déclencher et son tir a pu être repoussé par un tacle de De Ligt depuis le parking (38e). La saison dernière, Vinicius et Benzema avaient su profiter de la même erreur de la part de Donnarumma. Voilà ce qui différencie encore le PSG des vrais prétendants.

La défaite dans le sang

Cette élimination, on l’a finalement sentie venir dès les premières minutes de la seconde période. Pas aidés par les sorties de Marquinhos, dont les côtes n’ont tenu que 35 minutes, puis de Mukiele (qui était entré à la place du Brésilien), obligeant Galtier à lancer le jeunot Bitshiabu dans la marmite, les Parisiens ont perdu le fil de ce qui faisait leur force. En face, le Bayern, beaucoup plus prudent qu’attendu à l’entame du match, a aussi compris qu’il jouait avec le feu. Alors il a commencé à appuyer. Rien qu’un peu, mais suffisamment pour faire plier ce Paris-là. L’alerte du but refusé à Choupo Moting à cause d’un excès de zèle de Müller, qui n’avait pas besoin de tendre son pied pour que la tête de son équipier finisse au fond (52e), n’a pas suffi à réveiller les joueurs de Galtier. Car Verratti s’est fait prendre comme un bleu à son péché mignon, le petit dribble devant la surface. Müller, Goretzka et Choupo n’en demandaient pas tant. But de l’ancien Parisien, évidemment (61e). L'histoire du PSG en C1 résumée en une action. Il n’y avait plus match depuis longtemps quand Gnabry a inscrit le deuxième but bavarois (89e).





L'erreur de Marco Verratti qui mène au but de Choupo-Moting...



1-0 pour le Bayern 🔴#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/HBMiD07wzV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 8, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



On fait quoi maintenant ?

Si cette élimination n’entrera pas au Panthéon à l’envers du PSG en Ligue des champions, aux côtés du Real 2022, de Manchester United 2019 ou du Barça 2017, elle n’est pas moins dérangeante pour autant. Parce qu’une certaine impuissance s’est dégagée de cette double confrontation, face à une équipe à qui Paris aimerait tellement ressembler, pour sa maîtrise de ces matchs-là, sa force tranquille et collective. Les années passent et le PSG n’apprend pas de ses erreurs. La frappe de Coman pas folichonne qui échappe à Donnarumma à l’aller et le numéro impardonnable de Verratti au retour sont des choses que l’on ne peut plus voir si le club veut un jour accrocher son rêve. En attendant, il continue de lui échapper, et le problème est que c’est mérité.