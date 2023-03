Pour un sujet qui n’est « pas sensible », comme l’avait assuré Didier Deschamps lundi, la succession d’Hugo Lloris en tant que capitaine de l’équipe de France aura occupé une bonne partie de la semaine. Car Antoine Griezmann n’a pas très bien vécu de ne pas être choisi par le sélectionneur, eu égard à son expérience et sa relation avec ce dernier. Mais pas question de laisser la situation pourrir la vie de groupe, alors Kylian Mbappé, qui a eu connaissance de la frustration de son aîné, a pris les devants et provoqué une discussion avec lui, rapporte L’Equipe ce jeudi.

Première conf de capitaine ce jeudi

L’échange a eu lieu mardi, alors que Deschamps officialisait son choix auprès des médias. Selon le quotidien, Mbappé a assuré à Grizou qu’il « comprenait sa déception, mais qu’il comptait sur lui ». Le Parisien entend laisser de la place pour les joueurs les plus expérimentés du groupe, qui pourront s’exprimer comme ils l’ont toujours fait dans le vestiaire. Cela concerne Griezmann, mais aussi Olivier Giroud ou, s’il revient un jour, Paul Pogba. Les Bleus ont besoin de plusieurs moteurs s’ils veulent continuer à avancer.









En attendant de savoir si la discussion a fait son effet, Kylian Mbappé va livrer ce jeudi après-midi (17h30) sa première conférence de presse en tant que capitaine. On ne sait pas pourquoi, mais on imagine que l’amphithéâtre du Stade de France sera un peu plus rempli que d’habitude pour une conf de veille de match.