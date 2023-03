La soirée de mercredi est à oublier pour les clubs français engagés en Ligue des champions féminine. Alors que les Lyonnaises, tenantes du titre, ont perdu (1-0) face aux Blues de Chelsea, les joueuses de la capitale ont connu le même sort. Dans un Parc des Princes peu garni mais assez bruyant, le PSG s’est en effet incliné contre Wolfsburg (1-0) en quart de finale aller.

La situation se complique pour les Parisiennes, qui devront forcément s’imposer et marquer en Allemagne jeudi prochain pour accéder au dernier carré, qu’elles ont atteint les trois dernières années (2020, 2021, 2022).

Gérard Prêcheur critique l’arbitrage

Réduites à dix à l’heure de jeu, à cause d’une main dans la surface de la défenseure française Elisa De Almeida, avertie pour la deuxième fois du match, les Parisiennes ont concédé un penalty, sifflé après visionnage de la VAR. Devant les 18.000 supporteurs parisiens dont des ultras bruyants et contre le cours du jeu, Dominique Janssen a converti le penalty d’un tir à ras de terre qui a pris à contre-pied Sarah Bouhaddi (62e).

Juste avant, un penalty finalement annulé par la VAR avait été sifflé en faveur du PSG : la latérale gauche Sakina Karchaoui, lancée à toute vitesse, avait été accrochée par le genou de Marina Hegering. « Sans la VAR, on gagne le match (…) Je mets un plan de jeu qu’on a respecté, et finalement je confie mon professionnalisme et le professionnalisme des joueuses à des amateurs, cela m’agace », a tancé Gérard Prêcheur, l’entraîneur parisien, fustigeant l’arbitrage.

Un contexte compliqué Kadidiatou Diani

Malgré l’infériorité numérique, les partenaires de la capitaine Grace Geyoro, qualifiées pour la finale de la Coupe de France et actuelles deuxièmes du Championnat, ont été les premières dans les duels, ont gardé le pied sur le ballon et ont muselé les Allemandes. En vain. Elles ont manqué de précision dans leurs derniers gestes pour vraiment inquiéter la gardienne allemande, Merle Frohms.

Très disponible, enchaînant les bons appels mais maladroite devant le but, l’attaquante parisienne Kadidiatou Diani n’a pas semblé marquée par un contexte personnel et extra-sportif compliqué. Son compagnon et conseiller sportif, César Mavacala, a été mis en examen le même jour pour extorsion en bande organisée, soupçonné d’avoir fait pression sur le PSG pour obtenir la signature ou la prolongation de ses joueuses.

La dernière défaite de Paris remonte au 22 décembre 2022 en Ligue des champions contre Chelsea (0-3). Depuis, le club restait sur neuf matchs sans défaite.