Tic tac tic tac, on devrait être officiellement fixés dans les prochains jours sur l’identité du nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine de football, à quatre mois de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. Jocelyn Gourvennec, ancien entraîneur de Bordeaux et du Losc, qui figurait sur la short list pressentie pour succéder à Corinne Diacre, a décliné samedi ce poste de sélectionneur des Bleues.

Cette information venant d’une source proche du dossier donne le champ libre à Hervé Renard. « On a partagé un certain nombre de réflexions et on s’était donné un délai de 72 heures, avait au préalable indiqué Jocelyn Gourvennec, interrogé par le journal Sud-Ouest. Mais sélectionneur, ce n’est pas le même métier et j’ai envie de continuer à entraîner au quotidien, en club ».





La décision finale pour mardi ou mercredi ?

Avant cette décision, le Breton avait été auditionné mercredi par la commission spéciale mise en place pour choisir le nouveau sélectionneur, dans laquelle figure notamment le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas. Avec ce désistement, l’actuel sélectionneur de l’Arabie saoudite Hervé Renard fait office de grand favori. Il devra néanmoins se libérer de son contrat avec la Fédération saoudienne, qui dure jusqu’en 2027, avec un salaire bien supérieur à celui octroyé à Corinne Diacre, débarquée le 9 mars lors d’un Comex de la FFF. A noter que le coach du PSG Gérard Prêcheur, qui a dénoncé vendredi « des trahisons et des coups bas », et le duo Sonia Bompastor-Camille Abily, prolongé vendredi jusqu’en 2025 par l’OL, sont désormais hors course.

La décision n’a pas encore été prise et « des détails importants restent à régler », avait indiqué vendredi une autre source ayant connaissance du dossier. La Fédération française de football espère finaliser « mardi ou mercredi » son choix. Elle dispose d’un temps limité pour trouver un successeur à Corinne Diacre, qui était en poste depuis 2017. Les Bleues disputent en effet leur prochain match dans trois semaines, le 7 avril contre la Colombie, en amical à Clermont. Il s’agit de l’une des dernières échéances avant le Mondial qui débutera le 20 juillet.