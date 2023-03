Eric Blahic, Gérard Prêcheur, Thierry Henry… Le nom du favori à la succession de Corinne Diacre à la tête de l’équipe de France féminine a beaucoup changé depuis l’éviction de cette dernière, le 9 mars. Mais cette fois, c’est sûr, ou quasiment. Hervé Renard doit être nommé d’ici la fin du week-end sélectionneur des Bleues, rapportent Le Parisien et Le Figaro.

Actuellement en charge de l’équipe masculine d’Arabie saoudite, la seule à avoir vaincu l’Argentine, future championne du monde, lors de la Coupe du monde au Qatar, le Savoyard de 54 ans aurait renversé la donne lors de son audition, jeudi.









Jusqu’alors, c’était la candidature de Jocelyn Gourvennec qui semblait avoir pris le dessus sur la concurrence. Libre après avoir entraîné Guingamp, Bordeaux et Lille, l’entraîneur de 50 ans fait équipe avec Eric Blahic, ancien adjoint de Diacre apprécié des internationales françaises.

La question du salaire

Mais le charismatique technicien à la chemise blanche a séduit le comité de la FFF qui l’a auditionné en visioconférence, composé de Jean-Michel Aulas, Aline Riera, Laura Georges et Marc Keller. Il disposerait d’une clause de départ dans son contrat courant jusqu’en 2027 avec la fédération saoudienne, et son salaire ne poserait pas problème (plus de 4 millions d’euros annuels actuellement contre 400.000 euros pour Corinne Diacre, selon Le Figaro).

Passé par Lille et Sochaux avec des résultats bien moins probants qu’en Afrique, le double vainqueur de la CAN (2012 avec la Zambie, 2015 avec la Côte d’Ivoire) souhaiterait enfin devenir prophète en son pays, en brillant lors des championnats du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet au 20 août, puis surtout à l’occasion des Jeux olympiques de Paris, en 2024.