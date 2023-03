Par sa prise de position, c’est elle qui a déclenché la bourrasque qui a fini par emporter Corinne Diacre. Wendie Renard avait annoncé son retrait de l’équipe de France car elle ne pouvait plus « cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau ». La responsable du « système » débarquée la semaine dernière, la capitaine des Bleues pourrait réfléchir à un retour, comme elle l’a laissé entendre dans une interview sur Europe 1 lundi soir.

« C’est le sélectionneur qui me sélectionnera si je suis performante avec mon club (…) mais pourquoi pas ? », a-t-elle ainsi avancé. La Lyonnaise, 142 sélections, ne cache pas que disputer la prochaine Coupe du monde (20 juillet - 20 août) constitue « un rêve ultime » pour elle. « Je suis une compétitrice dans l’âme. J’aime ce maillot et je veux tout faire pour gagner un titre avec », a ajouté Wendie Renard.

Prêcheur en pole ?

La FFF doit se décider rapidement concernant la personne qui va reprendre en main l’équipe de France. La commission chargée d’étudier le cas Diacre doit maintenant auditionner les candidats et « formuler des recommandations » au président par intérim Philippe Diallo, comme le stipulait la Fédération dans un communiqué la semaine passée.

Quatre noms se dégagent pour la relève, ceux de Gérard Prêcheur, Sonia Bompastor, Patrice Lair et Eric Blahic. Le premier serait le favori, même s’il est en poste actuellement au PSG et que le timing est loin d’être idéal avec les échéances qui attendent le club parisien (demi-finale de Coupe de France puis quart de finale de Ligue des champions d’ici à la fin mars). Selon Le Parisien, les dirigeants du PSG ne fermeraient pas la porte à un possible départ de leur entraîneur, mais cela demandera des négociations.