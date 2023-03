La deadline arrive bientôt à son terme. Jeudi dernier, la FFF indiquait que la commission chargée de la succession de Corinne Diacre avait huit-dix jours pour faire une « recommandation » au président intérimaire Philippe Diallo. Plusieurs noms, reconnus dans le football féminin, ont été rapidement évoqués, comme l’entraîneur du PSG Gérard Prêcheur, Patrice Lair ou Sonia Bompastor. Depuis, d’autres, un peu moins attendus, sont venus nourrir les réflexions.

Le projet « très détaillé » de Gourvennec

Le journal L’Equipe évoque ainsi ce jeudi ceux de Thierry Henry et Jocelyn Gourvennec. Le premier représenterait le « charisme » et le « leadership » demandés par Jean-Michel Aulas, membre de la commission chargée de ce dossier, quand il avait dressé le portrait-robot du candidat idéal. Son nom a été avancé ces derniers jours par « plusieurs dirigeants de la FFF », rapporte le quotidien. Qui précise toutefois qu’on ne sait pas à ce stade si l’ancien adjoint de Roberto Martinez à la tête de la Belgique et éphémère entraîneur de Monaco est intéressé par le job.

Gourvennec, lui, a déjà reçu par la commission. Non conversé en fin de saison dernière par le Losc, avec qui il avait disputé la Ligue des champions, le technicien a présenté « un projet très détaillé » pour les Bleues. Avantage pour lui, Eric Blahic, ancien adjoint de Diacre et appréciée des joueuses, a déjà travaillé avec lui à Guingamp et Bordeaux. Pourquoi pas une troisième fois ?