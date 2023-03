Grégory Sertic se souviendra longtemps de son déplacement à Naples, en tant que consultant pour Canal+ du 8e de finale retour de Ligue des champions contre l’Eintracht Francfort. L’ancien milieu de terrain de Bordeaux, Lens et Marseille s’est retrouvé au milieu des violences qui ont émaillé l’avant-match, ce mercredi soir.





De violents affrontements entre les supporters du Napoli et de Francfort ont éclaté dans les rues de Naples



« Malheureusement, je suis arrivé à 500 mètres du stade et je suis tombé dans une altercation entre supporteurs allemands et napolitains, a-t-il expliqué sur Canal+ avant le début de la rencontre. Ils ont sûrement dû me prendre pour un Allemand. J’ai malheureusement pris des coups mais bon tout va bien, c’est l’essentiel. Maintenant ce qui est important, c’est le foot. » Côté sport justement, le Napoli a largement gagné (3-0), après avoir déjà battu Francfort chez lui à l’aller (0-2).

Une véritable affaire d’Etat

Mais les graves incidents avant le match vont forcément avoir des suites judiciaires. Plusieurs centaines de supporteurs de l’Eintracht, sans billets faute d’avoir eu l’autorisation d’en acheter, étaient présents à Naples. Ils ont été évacués du centre-ville vers 18 heures par plusieurs bus, selon les médias italiens.









Selon Philipp Reschke, membre du conseil d’administration du club allemand, les heurts ont été provoqués par un groupe de quelque 150 Napolitains, qui ont attaqué les supporteurs allemands alors que ces derniers étaient escortés par la police. Le maire de Naples, Gaetano Manfredi, cité par l’agence italienne Ansa, a dénoncé des « dévastations folles et inacceptables ». « La violence de ce soir doit être condamnée avec la plus grande fermeté. Les auteurs de violences et les fauteurs de troubles détruisent le sport », a pour sa part réagi sur Twitter la ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser.