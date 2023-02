Un ballon contré qui part trop en avant, Randal Kolo Muani se jette lancé et écrase la cheville de Zambo Anguissa devant les yeux de l’arbitre : rouge direct. Si le carton pouvait sembler sévère à vitesse réelle, il n’y a pas photo au ralenti, avec un jeu dangereux indiscutable du vice champion du monde français, qui a laissé ses partenaires de l’Eintracht Francfort s’incliner (0-2) à domicile face à Naples, mardi, avec un quart de finale retour de Ligue des champions aux airs de Mission impossible pour les Allemands, qui seront privés du buteur français.

[🎥 VIDEO] 🏆 #UCL #FRANAP

🟥 Kolo Muani expulsé !

🤕 L'international français marche sur la cheville de Zambo Anguissa et voit rouge !

Dominateur et logique vainqueur sur la pelouse du Waldstadion de Francfort, Naples a pris une très belle option en s'imposant en Allemagne (2-0), grâce notamment à l'inévitable Victor Osimhen.



Dominateur et logique vainqueur sur la pelouse du Waldstadion de Francfort, Naples a pris une très belle option en s’imposant en Allemagne (2-0), grâce notamment à l’inévitable Victor Osimhen.

« Défaite méritée »

Ce succès des joueurs de Luciano Spalletti leur offre une belle marge pour le match retour dans trois semaines dans le stade Diego-Armando-Maradona, où l’Eintracht Francfort, lauréat de la Ligue Europa la saison passée, sera contraint à l’exploit.

« C’était une défaite méritée. On a bien commencé, mais on n’a pas su capitaliser et sur des erreurs on a été sanctionné », a réagi Oliver Glasner, l’entraîneur de l’Eintracht Francfort. « Avec le carton rouge, ça a encore été plus difficile et Naples a maîtrisé. Félicitations à eux pour cet avantage de 2-0 à la mi-temps de ce huitième de finale. On ne va pas aller au stade Maradona en touristes. A 2-0, le match peut être retourné. Il y a des petits détails qui sont immédiatement sanctionnés contre une équipe comme Naples. Il y a eu trop de fautes de notre part, mais Naples les a provoquées avec un pressing haut. (Sur l’exclusion de Kolo Muani) On doit accepter le carton rouge. Kolo va se concentrer sur les prochains matches de Bundesliga. »