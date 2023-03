L’ancien président de la FFF Claude Simonet est mort

L’ancien président de la Fédération française de football, Claude Simonet, est mort dans la nuit de lundi à mardi à Nantes à l’âge de 92 ans, annonce ce mercredi le journal Ouest-France. Joueur amateur du FC Nantes dans les années 1950, il avait pris la tête de la FFF début 1994 dans un contexte difficile, après la démission de Jean Fournet-Fayard, affaibli par le drame de Furiani, l’affaire OM-VA et le funeste France-Bulgarie. Il le restera jusqu’en 2005.

Simonet était l’homme fort du football français au moment des victoires à la Coupe du monde 1998 et à l’Euro 2000. C’est lui qui avait organisé le redressement après la non-qualification pour le Mondial 1994, en donnant notamment à Jean-Claude Darmon, rencontré à Nantes lorsqu’il était vice-président du club, le rôle de « grand argentier du football », comme le racontait Libération en 2002. Les résultats des Bleus d'Aimé Jacquet avaient fait le reste.

L’acmé puis la chute

« Avec sa disparition, le football français perd un dirigeant qui a marqué l'histoire de notre sport, a réagi l'actuel sélectionneur et capitaine de l'équipe de France de l'époque, Didier Deschamps. Claude Simonet était un homme attachant. En accordant sa confiance à Aimé Jacquet, il a ramené l'équipe de France sur le chemin de la réussite. Je garderai de lui des images fortes, de bonheur intense. »

La fin de règne du dirigeant a en revanche été plus compliquée. Les problèmes ont commencé après le fiasco de la Coupe du monde 2002. C’est la fameuse bouteille de romanée-conti à 4.800 euros mise sur le compte de la Fédé le soir de l’élimination, puis les poursuites pour avoir masqué un trou de 13,9 millions d’euros à la fin de la saison suivante. Il sera condamné en 2007 à six mois de prison avec sursis et 10.000 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Paris.