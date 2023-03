Attendue et inévitable après les conclusions de l’audit mené par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), la démission de Noël Le Graët de son poste de président de la Fédération française de football est effective depuis le mardi 28 février. Mais va-t-elle pour autant conduire à une introspection générale de la part des têtes pensantes de la FFF ? Il est permis d’en douter vu les premières réactions qui ont suivi la démission du Costarmoricain et le maintien en poste des membres du Comex. Nos experts en débattent.





