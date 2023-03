La ministre des Sports contre-attaque. Accusée par l’avocat de Noël Le Graët d’avoir « menti » sur le contenu du rapport d’audit de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), Amélie Oudéa-Castéra a affirmé mercredi sur RTL qu’elle n’avait « jamais accusé de harcèlement » le président démissionnaire de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët, qui a l’intention de porter plainte en diffamation contre elle. « Je trouve cela affligeant, je n’ai jamais insulté personne, je suis restée polie, je ne l’ai jamais accusé de harcèlement », a-t-elle martelé.









« Nous avons fait un travail approfondi de quatre mois, dans le respect du contradictoire de chacune des parties (…) et je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait », a-t-elle ajouté alors que les avocats de Noël Le Graët souhaitent contester le rapport de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) qui a été rendu mi-février. « C’est le procureur qui a décidé souverainement d’ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral et sexuel » sur la base de ce rapport d’inspection, a-t-elle rappelé.





Le Graët se place en victime

La ministre a redit sur RTL ce qu’elle avait déclaré en conférence de presse : « La mission (d’inspection), elle évoque des propos et des SMS émanant bien de M. Le Graët, ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d’autres ». « Je ne l’ai jamais traité de harceleur », a-t-elle insisté. « Cette stratégie de défense ne dupe pas grand monde (…) », a-t-elle ajouté alors que le président de la FFF se dit victime d’une « cabale politico-médiatique bien organisée ».