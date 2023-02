Crise à la FFF EN DIRECT : La Fédé dénonce « un dénigrement disproportionné de l'instance » dans l'audit… Suivez le live avec nous

11h48 : Mais non, non, tout ceci n'est que pur invention nous disent-ils aujourd'hui, droit dans leurs godasses.

11h45 : Outre une sorte d'omerta généralisée concernant les comportements déplacés de certains dirigeants de la 3F et une ambiance toxique de travail, sans parler des problèmes d'alcool souvent passé sous silence ces dernières années, l'audit a conclu que le comité exécutif n'avait pas joué son rôle face aux dérives de son président. Le fonctionnement de l’instance, décrite comme « un lieu de constats et de consensus », « illustre une faiblesse d’exercice démocratique » car les projets internes sont « peu ou pas débattus », était-il écrit.

Les bras nous en tombent. Selon ce communiqué, la Fédé et ses dirigeants n’ont rien à se reprocher après l’enquête menée par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), ce qui est factuellement faux et nous allons le prouver dans un prochain post. En attendant, voyez plutôt ce que raconte l’instance dans son communiqué : « Concernant l’audit de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, la FFF remarque que ce rapport ne fait état d’aucune défaillance systémique, ni d’aucun manquement à ses missions régaliennes. La FFF constate néanmoins que ce rapport se base moins sur des faits objectifs que des appréciations qui ont parfois conduit à un dénigrement disproportionné de l’instance. »

11h30 : Pour rappel, voici comment les choses devraient se passer. Pour commencer, n'imaginez pas le Comex démissionner à son tour, non, chacun souhaitant garder sa place et son petit pouvoir. Et ce quand bien même le Comex a été lui aussi pointé du doigt par l'audit interne mené ces derniers mois, coupable notamment d'avoir dit amen à tout ce que disait le président Le Graët et d'avoir fermé les yeux sur les nombreuses plaintes en interne concernant les comportements déplacés (voire plus) de certains membres de la FFF.