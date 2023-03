Le cheat code Erling Haaland a encore frappé. Le Norvégien a marqué l’histoire de la Ligue des champions en devenant mardi soir le troisième joueur à inscrire un quintuplé dans la compétition, lors de la fessée infligée par Manchester City à Leipzig (7-0) en 8e de finale retour. Seuls Lionel Messi avec le Barça en 2012 et le Brésilien Luiz Adriano en 2014 avec le Shakhtar Donetsk avaient réalisé une telle prouesse avant lui. Sauf que Haaland, lui, n’a passé qu’une heure sur le terrain.

« J’ai dit à Pep (Guardiola) en sortant que j’aurais voulu inscrire un double triplé (un en première période et un en seconde), mais bon, que voulez-vous ? », a-t-il plaisanté au coup de sifflet final. Enfin, seulement à moitié. On imagine que la perspective de devenir le premier homme à marquer six buts en un match de C1 a dû le titiller. Mais si son coach l’a sorti, c’est pour lui laisser encore quelques records à chasser dans le futur. « S’il y arrive à 22 ans, sa vie sera ennuyeuse. Maintenant il peut le faire à l’avenir, a dit Guardiola en souriant. Non j’ai fait le changement parce que le match était fini. »





Le Norvégien s’est attiré les louages de tout le monde, évidemment, y compris de la part du camp adverse qui n’a pu que constater les dégâts. « On a été mangés sur le terrain, je n’ai jamais perdu 7-0 dans ma carrière, c’est une soirée vraiment amère pour nous, a constaté le défenseur allemand Benjamin Henrichs. Haaland est un joueur très physique, c’est difficile de défendre sur lui et il apporte beaucoup au jeu. La façon dont il a joué aujourd’hui en dit long sur ses qualités. »

La machine à buts en est désormais à 39 buts en 36 matchs avec City. Un total qui en fait d’ores et déjà le buteur le plus prolifique sur une saison de toute l’histoire du club, en battant un record qui remontait à 1929. « Le problème avec lui, c’est que dès qu’il ne marque pas deux ou trois buts dans un match, il est critiqué, fait remarquer Guardiola. Mais c’est un immense compétiteur. » Qui n’en a pas fini.