Tout le monde pensait que c’était des paroles en l’air… Sauf lui. A la fin du 8e de finale retour de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le PSG, la semaine passée, Yann Sommer n’avait pas de mots assez forts pour remercier Matthijs de Ligt, auteur d’un improbable sauvetage sur sa ligne face à Vitinha, après une grossière erreur du gardien suisse alors que le score était toujours de 0-0.

« Je vais lui mettre un camion de chocolat suisse devant sa porte, parce qu’il a su réfléchir de manière exceptionnelle, avait dit le Suisse à la télé allemande. Si le ballon va au fond, le match peut totalement tourner. »





700 Kilo Schokolade: Bayern-Torwart Sommer hält Versprechen – Geschenk geht an Münchner Tafel https://t.co/xM1v2PjBI5 — Merkur.de (@merkur_de) March 14, 2023







Et voilà donc que cette semaine, un chargement plein de chocolat (plus précisément, des gaufrettes entourées de chocolat) a fait le chemin de la Suisse vers Munich, envoyé par le fabricant Kägi, comme le raconte le journal Münchner Merkur. Sauf que le Bayern a eu vent de cet envoi destiné à son défenseur néerlandais, et qu’il a mis son veto. On ne badine pas avec l’hygiène de vie.

Le club bavarois a toutefois proposé une alternative aux livreurs : se diriger vers la Säbener straße, où se trouve la Münchener Tafel, une association qui donne à manger aux plus démunis. « Nous ne savions pas exactement ce qu’il y avait derrière, juste que cela venait du FC Bayern, a expliqué un responsable de l’association. Nous nous assurerons que l’ensemble de nos 28 dispensaires en reçoivent. » Yann Sommer et Matthijs de Ligt auront finalement régalé au-delà des supporteurs du club.