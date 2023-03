Les supporters du PSG commencent à avoir l’habitude. On est début mars, et le climax de leurs semaines va désormais se résumer à « Koh-Lanta » et « Top Chef ». Parce que oui, leur saison de foot est déjà terminée. Même pas une petite Coupe de France à se mettre sous la dent, l’OM est passé par là il y a quelques semaines. Leur équipe n’a plus qu’à gérer les affaires courantes en Ligue 1, où elle possède huit points d’avance à 12 journées de la fin. Pas de quoi faire vibrer dans les chaumières.

Heureusement, il y a toujours les coulisses, où entre prises de bec, rumeurs et discours grandiloquents sur les changements à venir pour progresser, le PSG fait dans ce domaine bien parti du gratin européen. D’expérience, on peut déjà imaginer à quoi vont ressembler les prochains mois du club parisien.

11 mars : Nasser remonte les troupes après un match pourri à Brest

Ballotté comme pas possible à Le Blé, le PSG a du bien mal à se remotiver. Discret après Munich, le président rappelle tout le monde à l’ordre. Paris a un rang à tenir, il faut sortir de cette saison par le haut tout en préparant la prochaine. « On va prendre le temps de réfléchir à ce qu’il faut changer. Mais on croit en nos joueurs, en notre projet », dit-il, comme à peu près tous les ans à la même période.

19 mars : Les supporters s’en prennent aux joueurs

Pour leur retour au Parc face à Rennes, les Parisiens sont accueillis froidement. Le CUP sort une banderole « Notre patience a des limites », et cible particulièrement Messi. Nasser en prend pour son grade aussi. Cette fois, le changement n’est plus une option.

3 avril : Le Mbappomètre est de retour sur 20 Minutes

Tic, tac, tic, tac. « Le Chiringuito » a bien évidemment relancé l’offensive Mbappé, qui n’a VRAIMENT plus d’autres choix que de venir au Real Madrid pour gagner des grands titres. L’heure de notre côté de ressortir des cartons notre Mbappomètre, marque déposée qui a fait ses preuves l’an dernier. On est partis jusqu’au 31 août.





Le retour du Mbappomètre - SIPA

23 avril : Mbappé plante un quintuplé contre Angers et promet qu’il va rester

L’attaquant se balade en Ligue 1. Alors que les rumeurs s’enchaînent depuis le début du mois, il s’invite dans la zone mixte du stade Raymond-Kopa pour faire passer un message : « J’ai dit il y a quelques semaines que je ne pensais à rien d’autre que faire les beaux jours du PSG. C’est toujours le cas pour l’instant. » Evidemment, tout le monde ne retient que la fin de la phrase.

25 avril : Selon « The Athletic », le clan Mbappé négocie avec le Real pour un transfert cet été

Les représentants du Français ont été vus à Madrid en train de manger des tapas à deux pas de la Plaza Mayor. Le média anglo-saxon, toujours bien informé, évoque « un dialogue constructif » lors d’une entrevue avec Florentino Perez. Selon « Le Chiringuito », c’est comme si c’était fait. « Il s’est excusé pour la manière dont il a traité le Real l’an dernier », assure Josep Pedrerol, des trémolos dans la voix.

27 avril : « La tendance est plutôt à un départ sans bouger », déclare Fayza Lamari dans « Marca »

Une position pour le moins flou, sur laquelle l’Espagne se déchire pendant trois jours. En réalité, il s’agit d’une traduction approximative tirée d’une interview de la maman de Kyks datant de mars 2021.









10 mai : La presse espagnole affirme que Zidane sera « à 99 % » le prochain entraîneur du PSG

Le dossier aurait été amorcé par l’émir Al-Thani en personne, pour qui le triple vainqueur de la C1 avec le Real Madrid est clairement l’Elu. Chargé de finaliser le dossier, Nasser al-Khelaïfi sera viré s’il échoue – encore.

20 mai : « Fini les privilèges et les passe-droits », assure Nasser

On l’attendait, le président a choisi le lendemain de l’officialisation du titre de champion pour donner son interview annuelle au Parisien dans laquelle il promet que c’est la dernière fois qu’on l’y reprend et que la saison prochaine, c’est fini les conneries. La légende raconte qu’il reste encore quelques personnes qui y croient.

4 juin : Le PSG remporte son 75e titre de champion du France après un match nul contre Clermont sous les sifflets du Parc

Le club a quand même préparé sa meilleure fête pour l’occasion, avec plein de feux d’artifice, d’effets sonores à l’américaine, et une bâche géante porteuse du message « KYLIAN RESTE STP ». La fête est magnifique, 7 minutes top chrono dans un stade aux trois quarts vide.





Kyliaaaaaaaaaan. - SIPA / Montage

9 juin : Messi lève son option pour une année supplémentaire, le club a cédé 5 % de son capital le convaincre

Parmi les autres conditions, une prime au pressing. A chaque course défensive, l’Argentin touchera 50.000 euros.

12 juin : Selon « Le Parisien », Mbappé a demandé à partir, mais surtout sans se mouiller publiquement

Selon le club, « aucune chance même contre un chèque de 400 millions d’euros ». En Espagne, les chroniqueurs du « Chiringuito » sont déjà au bord du burn-out.

15 juin : Mediapart révèle qu’une armée numérique commandée par la direction a été chargée de descendre Galtier sur les réseaux, lui imputant tous les échecs de la saison

Après contre-enquête, il s’avérera que tous les haters étaient réels.

21 juin : La rumeur CR7 prend de l’ampleur

Fort de ses 20 buts en 12 matchs de Saudi League et de débuts prometteurs sous Roberto Martinez avec le Portugal (trois penaltys inscrits), le quintuple Ballon d’or veut se relancer eu Europe. Nasser rêve toujours de l’associer avec Messi pour son projet Ehpad Saint-Germain.





Cristiano de retour en Europe? - Montage 20 Minutes

30 juin : Le PSG annonce le licenciement de Christophe Galtier

Pas besoin de se fouler, y’a juste qu’à reprendre le communiqué envoyé pour Pochettino et changer le nom. « Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Christophe Galtier. Le club tient à le remercier, ainsi que son staff, pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. »

6 juillet : « Il va falloir vendre pour acheter » à cause du méchant fair-play financier, explique « L’Equipe »

Problème, personne ne veut diviser son salaire par quatre pour aller jouer le milieu de tableau de Serie A. On apprend dans le même article que le PSG va perdre 140 millions d’euros. C’est un peu moins que l’année précédente, et peut-être que l’année d’avant. Mais quelqu’un compte encore vraiment ?

9 juillet : Mbappé en vacances aux Baléares avec un tee-shirt blanc. Guino al Madrid ?

12 juillet : Leonardo est de retour

13 juillet : Leonardo s’en va

14 juillet : Patrick Kluivert est aperçu à la factory

Personne ne sait vraiment ce qu’il fout là. « Badrig ? », s’interroge NAK. De sources proches de l’ancien directeur du football, lui non plus. Sa simple présence suffit en tout cas à faire faire des cauchemars aux supporters.

15 juillet : Mbappé déjà de retour

Il a écourté ses vacances de 23 jours pour être fin prêt pour la reprise et le trophée des champions face au TFC, premier trophée en jeu de la saison 2023-2024. « Kylian est comme ça, il veut tout gagner », confie son entourage

17 juillet : Thiago Motta est nommé entraîneur

Les dirigeants « ont été épatés par les résultats et le jeu proposé par son équipe de Bologne », selon le communiqué du club. L’ancien milieu, zéro match européen sur un banc, va apporter « sa rigueur et une vision moderne du football » pour faire passer un cap au PSG. Pendant ce temps-là, Zidane est toujours sans club.

19 juillet : Selon plusieurs sources, Luis Campos travaille toujours activement sur le mercato en coulisses

Ses objectifs ? Rayan Cherki, Julian Alvarez, Rafa Silva, et tout ce qui joue milieu de terrain en Liga Sagres. Tiens, on rajouterait pas un petit João Mario à la liste ?

22 juillet : Antero Henrique est aperçu à la Factory

Il est en charge de l’opération spéciale « dégraissage d’urgence » comme on la surnomme en coulisses. Challenge accepté, « mais pas avant d’avoir goûté ces petits fours, là-bas, ils ont pas l’air mauvais ».

24 juillet : Fraîchement arrivé à Paname, Milan Skriniar se fait les croisés lors de la tournée américaine face aux LA Galaxy

Indisponible jusqu’en février 2024. Danilo Pereira, désigné capitaine à la place de Marquinhos, qui ne fait plus les déplacements pour rester auprès de sa famille, descend d’un cran.

29 juillet : Paris claque 120 millions sur Gonçalo Ramos, l’homme de la demie de C1 à Benfica

Un attaquant de plus, sait-on jamais, ça peut servir.

2 août : Le Real Madrid prêt à dégainer 250 millions pour Mbappé ?

Ah non pardon c’est une news de 2021 fausse alerte.

8 août : Ekitike repart à Reims pour un prêt sans option d’achat

Balogun fait le chemin inverse contre un chèque de 45 millions d’euros.

13 août : BOMBAZO. Mbappé absent de l’entraînement pour faire pression sur la direction selon plusieurs journaux espagnols

C’est la panique dans les rédactions jusqu’au communiqué rassurant du PSG : Mbappé souffre d’un syndrome grippal à cause de la climatisation dans le restaurant de sa dernière opé commerciale à LA dont la vidéo est devenue virale : on y voit Kylian tousser avec l’accent du Kentucky : « Yeaaaah men i’m sick you knaaaaw, but i’m okayyy ! »

30 août : Même Newcastle n’en a pas voulu, Neymar se queda

Il revient plus fort que jamais à Counter Strike et au poker, où il vise le titre mondial. McDonald’s, son nouveau sponsor, lui consacre un nouveau burger, le 180, en hommage au nombre de jours par année où il est blessé.

31 août : Intégrale de 24 heures sans interruption côté « Chiringuito »

L’émission, intitulée « Ahora o nunca », traite exclusivement de l’avenir de Kylian Mbappé. Pedrerol réussit l’exploit de ne pas manger ni dormir pendant toute la séquence. Des envoyés spéciaux sont postés dans tous les aéroports d’Espagne jusqu’à minuit. Mais il ne viendra pas. Le live se termine par un plan fixe de cinq minutes sur un Pedrero muet. Drama king.





Tranquilos, tranquilos... ou pas - El Chiringuito

2 septembre : Le PSG organise un entraînement ouvert au Parc des Princes pour célébrer le non-départ de Mbappé

Le prix de la place est de 48 euros mais le stade est plein pour assister à la remise d’un trophée honorifique à Kylian, recordman du nombre de râteaux passés au Real Madrid.

4 septembre : La hype monte autour du nouveau PSG

Seize buts en trois matchs (dont 12 de Mbappé) pour les débuts de Thiago Motta sur le banc. « Cette année, c’est la bonne ! » A 20 Minutes, la rédaction en chef commande un article : « Pourquoi Paris ne va pas perdre un match cette saison et gagner la C1 ». Comme quoi, le PSG n’est pas seul à ne pas apprendre de ses erreurs.