Au stade Vélodrome,

De mémoire de Jean Résseguié, notre illustre confrère de RMC depuis 1989, c’est tout simplement le plus beau classico auquel il a assisté. Au point d’en oublier son bonnet dans la tribune presse. Il faut dire que l’Olympique de Marseille et ses 65.329 supporteurs ont tout donné pour finalement réaliser l’exploit de s’imposer pour la première fois à domicile depuis plus de onze ans face au PSG (2-1). Et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, en éliminant leur bête noire, et le favori, au passage.









Dès les premières minutes du match ils ont imposé un pressing de dingue aux hommes de Galtier, au point de presque les asphyxier. « Si tu veux rivaliser avec Paris, tu dois te donner et aller au combat. On était des guerriers sur le terrain », a expliqué Jordan Veretout après coup. C’est exactement ce qu’ils ont fait, à l’image d’un Valentin Rongier repositionné dans une défense à trois, et qui a écœuré Neymar, comme Messi. « A la fin du match, j’ai plaisanté avec lui, en lui disant que maintenant il allait devenir défenseur », en a même plaisanté Igor Tudor.

Une victoire pour les supporteurs

Mais ils ont dû attendre la 31e minute, après de nombreuses tentatives toutes repoussées par Donnarumma, pour voir la situation se débloquer. Grâce à un penalty transformé par Alexis Sanchez après une faute de Sergio Ramos sur Under. Une première mi-temps finalement mal payée, à cause de la cruelle égalisation de Sergio Ramos juste avant la pause (45+1), après avoir obtenu un corner un peu litigieux sur une frappe de Messi, peut être déviée par Rongier. On a alors entrevu le scénario habituel des derniers classicos, trop souvent remportés par le PSG.

Mais au retour des vestiaires, les hommes de Tudor n’ont rien lâché, et surtout profité d’une erreur de Neymar pour prendre l’avantage, grâce à un missile téléguidé par Malinovskyi (57e). Le stade Vélodrome pouvait exploser, et plus rien n’arriver aux Marseillais. « On n’a pas lâché, même si c’était dur. On veut remercier les supporters. Cette victoire est aussi pour eux parce qu’ils nous ont poussés, surtout quand c’était dur à la fin », a d’ailleurs souligné Jordan Veretout.

« Seulement les huitièmes de finale »

Regroupés en bloc bas, les hommes de Tudor ont au moins aussi poussé que leur public, pour ne laisser que des miettes à Messi et compagnie. « Aujourd’hui on a vraiment bien joué, vu l’adversaire et le match joué il y a deux jours [défaite dimanche contre Nice (1-3)], courir 120 km à un tel rythme en deux matchs, les joueurs peuvent être fiers. Nous avons tellement progressé depuis le dernier match contre eux, comment nous jouons, comment nous défendons, c’est ça le plus important », pouvait savourer l’entraîneur croate.

L’OM ne cesse d’impressionner - demandez à nos confrères parisiens plus habitués aux promenades de la bande à Galtier - mais gare à l’enflammade, comme l’a rappelé Dimitri Payet dans les vestiaires. « Il a fait un beau discours dans les vestiaires à la fin du match, il a dit de belles choses, à la fin il a parlé d’orgueil, et rappelé que nous avions seulement passé les huitièmes de finale », a rapporté Igor Tudor, qui veut maintenant « gagner tous les matchs ». Il en reste trois pour remplir l’un des objectifs de l’année, et remporter cette Coupe de France pour la dernière fois glanée par l’OM en 1989. Les supporteurs des virages nord et sud ont d’ailleurs été très clairs dans leurs tifos : « En 2023, Marseille veut la Coupe de France ».