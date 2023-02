Le bras de fer continue entre le Paris Saint-Germain et la Mairie de Paris pour l’achat du Parc des Princes. Le club de la capitale a mandaté la société américaine Legends Hospitality pour étudier les possibilités d’un nouveau stade, a indiqué mardi une source proche du dossier, confirmant une information de L’Équipe.

L’entreprise doit notamment réaliser une étude de marché, en s’appuyant sur la société de conseil immobilier Colliers pour chercher de nouveaux sites. Le club de football détenu par Qatar Sports Investments et la municipalité sont en désaccord profond sur la gestion de l’enceinte historique du club et s’affrontent notamment sur le terrain médiatique.

Un différend sur le prix du Parc des Princes

Le club assure ne pas vouloir investir dans la rénovation et l’agrandissement du stade s’il n’en devient pas propriétaire et envisage de trouver refuge ailleurs. Parmi les hypothèses qui ont circulé figure la construction d’un nouveau stade sur le site de l’hippodrome de Saint-Cloud. Mais bâtir ex nihilo pourrait prendre une dizaine d’années.

De son côté la mairie répète qu’elle n’est plus vendeuse, après avoir assuré que le prix d’achat proposé par le PSG était dérisoire, une quarantaine de millions d’euros contre un prix initialement espéré autour de 350 millions d’euros, selon différentes sources qui ne donnent pas toutes les mêmes chiffres.

Legends Hospitality est membre du fonds d’investissement Sixth Street et spécialisé dans l’exploitation d’enceintes sportives. Aux États-Unis, cette société gère le Sofi Stadium de Los Angeles (Rams et Chargers en NFL), l’AT & T Stadium de Dallas (Cowboys), l’Allegiant Stadium de Las Vegas (Raiders), ou encore le stade de football des Los Angeles Galaxy. Legends Hospitality a été créée par les équipes de foot américain (NFL) New York Yankees et les Dallas Cowboys et 51 % de ses parts ont été rachetées par le fonds d’investissement Sixth Street début 2021.

En Europe, la société a travaillé avec Tottenham ou Liverpool et assure une partie de l’exploitation du stade Santiago-Bernabéu du Real Madrid pour vingt ans. Colliers est pour sa part une entreprise canadienne offrant notamment des conseils pour l’immobilier professionnel.