On ne peut pas dire que Luis Campos se répande dans les médias. Le conseiller football du Paris Saint-Germain, depuis le 10 juin 2022, a choisi Téléfoot, ce dimanche, pour dresser un premier bilan, calmement, de son action. « Le plus grand événement c’est la prolongation de Kylian Mbappé », a lancé le Portugais, en n’oubliant pas au passage de saluer le « grand travail du président » Nasser Al-Khelaïfi. « NAK » avait annoncé l’événement le 21 mai 2022 au Parc des Princes, avant la dernière journée de Ligue 1 contre Metz (5-0), et donc avant l’officialisation de l’arrivée de Campos.

Sans surprise, ce dernier a confirmé les discussions en cours avec Lionel Messi pour prolonger le contrat du champion du monde argentin, qui expire en juin : « J’aimerais le garder dans ce projet, je ne peux pas le cacher. »









Pour boucler le tour des stars, l’ancien dirigeant monégasque et lillois a tressé une couronne de lauriers à l’« incroyable » Neymar : « La vérité, c’est que depuis mon arrivée au PSG, je n’ai aucune critique à faire sur lui. Il est toujours à l’heure, toujours dans de bonnes dispositions. »

« Faire de la place aux jeunes »

Avant d’en venir au sujet qui fâche : le mercato d’hiver terminé sans la moindre recrue. Après avoir entièrement mis l’échec de la venue de Hakim Ziyech sur le dos de Chelsea, le Portugais a tenté un : « On a essayé d’être créatif, avec les contraintes financières qu’on a. » Maudit fair-play financier…





"Ziyech ? On a tout fait. Mais comme pour tous les transferts, il faut que les trois partis marchent bien. Ça a marché avec le PSG, avec Ziyech, mais malheureusement, au dernier moment, pas avec Chelsea…"



Luis Campos explique le dossier Hakim Ziyech au micro de @BastienAL pic.twitter.com/yEhWg6u4rn — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 5, 2023







Campos s’est tout de même félicité d’un « bon plan », avec la « réduction du nombre de joueurs dans l’effectif », afin de « faire de la place aux jeunes ». « Le coach comprend très bien quel est notre projet. » Faudra penser à poser la question à Christophe Galtier, lors de la prochaine conférence de presse.