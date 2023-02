« Liverpool aussi est 9e en ce moment. » Après un petit regard vers ses notes, Jean-Michel Aulas a osé l’argument ultime ce vendredi : celui de comparer son club au finaliste de la dernière Ligue des champions, uniquement battu à deux reprises en Premier League, alors que l’OL bouclait sa triste saison à la 8e place. Vous l’aurez compris, l’heure n’était pas à une profonde remise en question de la part du président lyonnais, à l’occasion d’une conférence de presse de près d’1h30 pour présenter les trois recrues hivernales, puis pour dresser le bilan, à mi-parcours, d’une équipe actuellement 10e en Ligue 1.

« J’ai fait des erreurs, a tout de même concédé en fin de conf' JMA. Mais si on analyse dans le détail les erreurs que j’ai pu faire, on verra que j’étais bien accompagné. » Voilà pour la seule note négative assumée par le boss de l’Olympique Lyonnais, outre un factuel « La situation n’est pas bonne sur le plan sportif ». Finalement, les passages les plus instructifs sont à mettre au crédit du directeur du football de l’OL Vincent Ponsot, surtout pour expliquer la vague de départs en fin de mercato (Toko Ekambi, Reine-Adélaïde, Faivre et Pollersbeck en prêt, Damien Da Silva après avoir trouvé un accord pour le libérer).

On n’avait pas l’intention au départ de changer de manière aussi importante l’effectif. Puis sur le constat des premiers matchs de la reprise, on s’est dit que ce n’était pas possible de continuer comme ça. Même si on ne voulait pas le faire en janvier, il fallait qu’on soit beaucoup plus proactifs pour régénérer l’effectif. On a eu l’épisode Karl Toko Ekambi contre Strasbourg le 14 janvier. Ce n’est pas qu’on n’a pas anticipé, c’est qu’on a changé nos plans mi-janvier pour créer du mouvement dans l’effectif et provoquer un électrochoc pour changer l’état d’esprit. »





« Panic buy » tout proche avec Pathé Ciss ?

« Très malheureux » de la situation de l’OL, qui n’a pris qu’un point lors de ses trois réceptions abordables en 2023 de Clermont, Strasbourg et Brest, Vincent Ponsot est également revenu sur le couac d’un recrutement au poste de milieu défensif, souhaité par Laurent Blanc (comme par Peter Bosz avant lui) et qui n’est pas arrivé. « L’objectif initial du mercato, la commande qu’on avait en novembre, c’était un défenseur central, et Dejan Lovren est arrivé le 1er janvier, indique-t-il. Le 10 janvier, la commande était une sentinelle et on n’a pas réussi, il faut le dire. On a trouvé des accords avec des clubs et des joueurs, qui faisaient partie de nos cibles prioritaires. Mais les joueurs n’ont finalement pas voulu partir en plein milieu de la saison. » Pas de Joao Gomes ou d’Ellyes Skhiri donc cet hiver.

« Les derniers jours d’un mercato, il faut faire attention à ne pas faire l’erreur de prendre un joueur qu’on ne voulait pas forcément et sur lequel on pourrait faire des bêtises », a enchaîné Vincent Ponsot. Un rappel qui prend un sens cocasse puisque le président du Rayo Vallecano a indiqué à L’Equipe que l’OL avait posé sur la table une offre de 7 millions d’euros (+ 5 M€ de bonus) pour le Sénégalais Pathé Ciss à 15 minutes de la fermeture du mercato mardi. Et ce donc pour un numéro 6 remplaçant dans un club non européen.





L'OL a cherché à recruter le milieu sénégalais du Rayo Vallecano Pathé Ciss lors des dernières heures du mercato mardi. - Ivan Terron//SIPA

Bruno Cheyrou « pas insensible » aux critiques

Responsable du recrutement de l’OL depuis un an, Bruno Cheyrou a à nouveau entendu le virage sud réclamer sa démission mercredi à la fin du match contre Brest (0-0). Il est revenu ce vendredi sur le scepticisme qui entoure son bilan jusque-là de la part des supporteurs : « Je ne suis pas insensible aux critiques. Mais j’ai la confiance du président, du club et de Vincent, et ça c’est le plus important. J’ai encore beaucoup d’énergie, d’espoir et de force à donner. Ce qui m’ennuyait, c’est la désinformation qui a pu troubler la sérénité dans laquelle on essayait de travailler. Si je dois me justifier sur toutes les rumeurs qui sortent, ou sur toutes les pistes qu’on étudie, on ne s’en sortira pas. Je veux bien être responsable de beaucoup de choses, mais ça ne fait qu’une petite année que je suis revenu au recrutement des garçons donc je ne peux pas être accusé de tous les maux ».

Il ne faut pas compter sur Jean-Michel Aulas et ses 36 ans à la tête du club pour avoir une posture différente : « Il faut avoir un peu de mémoire. On parle d’une 10e place à l’instant T qui n’est pas satisfaisante. Mais pourquoi on aurait réussi à faire en sorte d’être tout en haut pendant vingt-cinq ans, et puis on serait devenus bêtes d’un seul coup ? Tous les clubs, et les plus grands, ont des passages à vide. Ce qu’il faut, c’est que ce soit un passage le plus court possible, et qui n’entraîne pas une décadence totale ».

« Le mercato vous mange tout »

Le déclassement saute en tout cas aux yeux, avec une 11e année sans titre et une troisième saison sans qualification européenne depuis 2020 qui tend les bras à l’OL. Après un énième tacle indirect à Juninho, en commentant le prêt du milieu brésilien Camilo à Molenbeek (club détenu par John Textor), Jean-Michel Aulas a filé, aux côtés de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot.

Une demi-heure plus tard, Laurent Blanc est à son tour venu en conférence de presse, avant le match à Troyes samedi. Mais agacé par les questions concentrées autour des transferts hivernaux, l’entraîneur lyonnais a écourté les échanges en se levant au bout de dix minutes. « Le mercato vous mange tout », a-t-il balancé en direction des journalistes, en en oubliant même son incontournable casquette.