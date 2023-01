Ajaccio - OL EN DIRECT : Les Lyonnais n'ont plus de temps à perdre pour sauver leur saison... Suivez le match avec nous

On ne reconnaît plus l'OL. A la ramasse sur le terrain, dans le flou total en coulisses, les Lyonnais traversent cette saison comme des ombres. Médiocres 10e de Ligue 1 après deux revers à la maison face à Clermont et Strasbourg, deux équipes pourtant pas les plus gaillardes du championnat, les partenaires d'Alex Lacazette font peine à voir. Opposés à Ajaccio ce dimanche, ils n'ont d'autre choix que s'imposer pour maintenir l'illusion d'une seconde partie de saison plus souriante. Si toutefois les principaux intéressés y croit encore...

>> Rendez-vous à 17 heures ici-même pour suivre les nouvelles aventures de l'OL en Ligue 1...