OL - Brest EN DIRECT : Les Lyonnais vont-ils enfin enchaîner en Ligue 1 ?… Suivez le match avec nous…

Dites donc, on vous gâte en lives ce mercredi, entre Nantes-OM (19 heures), Montpellier-PSG (21 heures), et donc cet hypra alléchant OL-Brest (21 heures). On déconne, mais c’est quand même vraiment dans ces deux-trois premières semaines de février qu’on va voir si l’Olympique Lyonnais retrouve de l’ambition, ou s’il s’enlise pour de bon dans le ventre mou. Neuvièmes de Ligue 1 à 9 points de Rennes (5e), les hommes de Laurent Blanc n’ont plus le droit à l’erreur, trois jours après un succès poussif (0-2) à Ajaccio, le premier de l’année 2023. Le mercato vient de se boucler mardi soir et a permis de renouveler une partie de l’effectif pour les quatre prochains mois. En face, Brest (16e) risque de batailler jusqu’au bout pour le maintien. Les Bretons parviendront-ils à faire un coup au Parc OL, comme Clermont et Strasbourg ces dernières semaines ? Plus rien ne nous étonnerait avec cette équipe lyonnaise encore bien malade.

» Venez par ici dès 20h45, avec un coup d’envoi à 21 heures.