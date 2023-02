Christophe Galtier avait bien fait de minimiser par avance le possible échec du Paris Saint-Germain à se renforcer dans la dernière ligne droite du mercato hivernal. Relancé sur ses attentes après la terrible prestation de ses joueurs, dimanche soir, contre Reims au Parc, l’ancien coach de Nice avait en effet laissé entendre qu’il avait déjà un effectif de qualité sous la main. Une manière comme une autre d’anticiper le plantage XXL au soir du 31 janvier, ce qui n’a pas manqué d’arriver.

Dernière minute

Après 24 dernières heures de montagnes russes du côté de la Factory, entre deux livraisons de pizzas pour tenir le coup jusqu’au « gong » final de minuit, le PSG a échoué dans ses tentatives de recruter Milan Skriniar, qui rejoindra finalement le club à la fin de la saison, et Hakim Ziyech, dernière cible en date pour étoffer l’attaque parisienne après le départ de l’indispensable (non) Pablo Sarabia à Wolverhampton. Si, pour le défenseur slovaque, l’échec tient au fait que l’Inter n’a pas réussi à se dégoter un remplaçant digne de ce nom dans les dernières heures - après avoir paraît-il échoué à faire venir Benjamin Pavard en Lombardie –, celui du milieu offensif marocain est autrement plus cocasse et drolatique pour peu qu’on ne supporte pas le PSG.

Alors que le joueur de Chelsea était arrivé à Paris dans la matinée de mardi pour passer sa visite médicale en attendant que les deux clubs trouvent un accord définitif, qui semblait en bonne voie la veille encore, les négociations ont traîné en longueur, les dirigeants des Blues souhaitant ajouter une option au prêt de l’ancien joueur de l’Ajax. Désireux de rejoindre Paris pour reconstituer le flanc droit de la sélection marocaine au Mondial au Qatar avec son pote Achraf Hakimi, celui-ci a dû avoir une grosse montée de stress et d’adrénaline en apprenant que l’accord n’avait été trouvé que tard dans la soirée. Il restait alors à Chelsea à envoyer les documents au siège du Paris Saint-Germain afin que celui-ci n’homologue son contrat auprès de la LFP.

Paris fulmine

Problème, les Blues ont joué les étourdis. « Ils ont envoyé plusieurs fois le mauvais document, nous informe une source au club. On envisage un recours auprès de la LFP en invoquant l’inconséquence grossière de Chelsea, d’avantage concerné par les achats que par les ventes ». Il est vrai qu’après avoir dépensé l’équivalent du PIB du Liechtenstein pour recruter la moitié des footballeurs du continent, on a du mal à croire que les Bleus ont été subitement frappés de phobie administrative.

La commission juridique de la LFP doit étudier ce recours dans la matinée de mercredi. Mais cet imbroglio ne doit pas masquer le fait que Paris s’y est pris beaucoup trop tard pour lancer l’opération Ziyech, après avoir longtemps tenté (sans trop y croire) de faire venir Ryan Cherki, voire Malcom (LOL).





Idée pour la prochaine fois : éviter de faire ton mercato dans les dernières 24h aussi. Planifier c'est bien bosser. On joue comme on recrute. https://t.co/d18dPGMoX5 — Mathieu Faure (@matfaure) January 31, 2023



Si le recours devant le LFP, qui se réunit ce mercredi matin pour trancher le litige, n’a que peu de chance d’aboutir, le PSG risque donc bien de clore son mercato d’hiver sans le moindre renfort. Dans le sens des départs, en plus de Sarabia, le jeune titi Ayman Kari a rejoint Lorient pour un prêt de 18 mois assorti d’une option d’achat – aussi incompréhensible que le talent du joueur est certain – et Keylor Navas est parti à Nottingham Forest, sans qu’on sache vraiment si on peut là aussi parler de bonne opération vu le niveau général de Donnarumma depuis son arrivée au club.

Luis Campos ne s’en sort pas grandi

Quand on ajoute à tout ça les doutes autour de l’équipe parisienne depuis la reprise, incapable de se définir la moindre identité de jeu, et la forme préoccupante de certains joueurs, notamment en défense, on se dit que la deuxième partie de saison parisienne a de quoi faire claquer des mollets même les plus sereins de ses supporteurs. Assailli de critiques lors de ces derniers mois au PSG, Leonardo doit bien rigoler en regardant son successeur Luis Campos à l’œuvre.

Après avoir raté (de son propre aveu) dans les grandes largeurs son premier mercato estival, le Portugais vient de signer un incontestable deuxième échec de rang en tant que directeur sportif parisien. Aura-t-il la chance de pouvoir se rattraper l’été prochain ? Si le club venait à passer à côté du terrible mois de février qui l’attend, avec une succession de matchs couperets contre l’OM (deux fois), le Bayern Munich (deux fois), Lille ou Monaco, pas sûr qu’on lui en laisse la possibilité. A Doha, la patience n’a jamais été la qualité première de l’émir.