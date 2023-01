Pas de Neymar à Montpellier. Le Brésilien « souffre d’une fatigue musculaire » et est resté aux soins ce mardi, a annoncé Christophe Galtier à la veille du déplacement dans l’Hérault pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Le coach du PSG sera également privé de Marco Verratti, suspendu, mais pourra compter sur Nuno Mendes, de retour de blessure.

🆗📃 Le groupe de 2️⃣1️⃣ Parisiens convoqués pour le déplacement à Montpellier ce mercredi. #MHSCPSG #Ligue1 pic.twitter.com/vVxWAWnB1Z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 31, 2023



Sans Neymar, Galtier devrait titulariser Hugo Ekitike, plutôt en jambes quand il a remplacé Messi puis Mbappé au retour de la Coupe du monde. Cette absence fera en tout cas un peu de vacances à l’entraîneur parisien, encore interrogé en longueur mardi sur les (non) efforts de ses trois stars en phases défensives, criantes lors du piteux match nul face à Reims dimanche et d’ailleurs relevées par le capitaine rémois Abdelhamid de manière assez cash : « C’était facile de ressortir le ballon parce que les trois de devant ne défendent pas », avait lâché ce dernier en zone mixte.

Pas une raison de tout jeter par la fenêtre selon Galtier. « Nous avons au PSG trois joueurs incroyablement forts offensivement. Kylian, Leo et Ney, c’est 55 buts et 34 passes décisives depuis le début de la saison. Dire qu’on doit se priver d’un des trois joueurs pour être équilibré, c’est une erreur », a-t-il asséné.

« Janvier n’a pas été bon »

Pour autant, l’ancien coach de Nice a assumé le choix du mot « suffisance » pour égratigner ses joueurs après la bouillie rémoise. « C’était ma réaction à chaud, confirmée par ce que j’ai revu en analyse, a-t-il affirmé. Je l’ai répété à mes joueurs ce matin (mardi), on doit retrouver de la rigueur, de l’exigence, des efforts individuels et collectifs. On doit retrouver ce qu’on le voyait très souvent les premiers mois, on doit retrouver le goût des efforts pour les autres. »

Galtier sait bien que les échéances qui arrivent - Monaco, l’OM deux fois et bien sûr le Bayern Munich en Ligue des champions - obligent le PSG a redressé la barre rapido si tout le monde veut s’éviter une grosse zone de turbulences. « Je vous écoute, lis et regarde à la télé. Vous avez raison, on doit retrouver rapidement un meilleur jeu, a-t-il reconnu. Mais je ne dirais pas qu’il y a urgence. Il arrive dans une saison qu’il y ait une mauvaise période, je crois que c’est le cas. Janvier n’a pas été bon, travaillons pour que février soit meilleur. » Il n’y a pas le choix, de toute façon.