On ne l’avait pas entendu depuis cette finale de folie face à la France, remportée au bout du suspense et d’une irrespirable séance de tirs au but. Lionel Messi, enfin vainqueur de la Coupe du monde à 35 ans, est revenu lundi pour la radio locale Urbana Play sur le sacre tant attendu par lui et toute une nation, qui trouvait le temps long depuis 1986 et qui commençait à se dire que son capitaine se soulèverait jamais le plus prestigieux des trophées.

« Nous sommes champions du monde ! Maintenant, nous pouvons le dire. Depuis ce jour, tout a changé pour moi. Ce que je voulais tant tout au long de ma carrière s’est produit et c’est arrivé sur la fin », a dit Messi. Au fur et à mesure de la compétition, le successeur de Diego Maradona a senti au fond de lui que cette édition serait enfin la bonne.





« Je remercie toujours Dieu. Je savais qu’il allait me donner une Coupe du monde, je ne sais pas, je l’ai ressenti, a-t-il raconté. C’était fou, le bonheur des gens, des grands, des enfants, de tous les âges, leur bonheur était incroyable. C’était beaucoup plus que ce que je pouvais imaginer. »

« Il ne reste rien, j’ai tout gagné »

La joie ressentie par le numéro 10 argentin lors des célébrations exprimait des années de frustration en équipe nationale. « Il y a eu des moments où j’ai beaucoup souffert, beaucoup de déceptions, avec des finales perdues. J’avais reçu beaucoup de critiques de et je sais que ma famille a souffert autant que moi, voire plus. On m’a dit des choses injustes qui allaient au-delà du football et c’est ce qui m’a vraiment dérangé. C’était comme boucler la boucle, on a gagné la Copa América, on a gagné la Coupe du monde, c’est tout. C’est fini. »

Aujourd’hui, le voilà comblé après avoir absolument tout gagné. « Voilà, il ne reste rien, j’ai tout gagné avec la sélection, Barcelone, et individuellement », a relevé Messi. Le PSG ne serait certainement pas contre une dernière Ligue des champions pour la route.