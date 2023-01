PSG - Reims EN DIRECT : Paris doit reprendre sa marche en avant en Ligue 1… Suivez le match avec nous dès 20h30…

10h00 : Hello les Minutos !

Salut tout le monde, on se retrouve ce dimanche soir (20h45) pour vous faire vivre l’ultime match de cette 20e journée de Ligue 1. Et forcément, tous les yeux seront braqués sur la performance du Paris Saint-Germain. La dernière fois que le club parisien avait traversé une série de deux défaites en trois matchs de championnat, Kylian Mbappé était encore mineur. En vrai, on n’en sait fichtre rien, mais ces deux revers pour attaquer l’année 2023, à Lens (3-1) et à Rennes (1-0), ont totalement relancé la L1. Le RC Lens et l’OM se mettent à croire à l’exploit qu’ont pu réaliser Montpellier, l’AS Monaco et le Losc durant cette ère QSI du PSG, à savoir devenir champions de France. Seuls Kimpembe et Mukiele devraient manquer à l’appel ce dimanche face à un Stade de Reims (11e) en forme depuis l’arrivée de Will Still (Dre) sur le banc. On a hâte de voir comment Paris va aborder cette rencontre, alors que le choc aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich est dans moins de trois semaines. A très vite pour découvrir ça ensemble, m’sieurs dames !

» On vous donne rendez-vous par ici à partir de 20h30, avec un coup d’envoi à 20h45.