Après l’échec des négociations entre le PSG et l’Inter au sujet du transfert de Milan Skriniar dès cet hiver, le défenseur central slovaque devra patienter jusqu’à la fin de la saison pour revêtir la tunique parisienne. En fin de contrat en juin, celui-ci a en effet confirmé s’être engagé avec le club parisien.

De retour sous le maillot de l’Inter ce week-end pour le derby face à l’AC Milan, dimanche soir, le joueur a appris entre-temps qu’il ne serait plus le capitaine des Nerazzurri. C’est le coach Simone Inzaghi qui l’a lui-même annoncé en conférence de presse : « À cause de ce qu’il s’est passé, Skriniar ne sera plus capitaine, mais nous en avons déjà parlé calmement avec lui. Notre capitaine est Handanovic ».

Skriniar n’est plus vraiment chez lui

Interrogé sur l’accueil que pourraient lui réserver les ultras de l’Inter, le coach italien n’a pas souhaité donner de consigne avant le grand match de dimanche. « L’accueil des fans à son égard ? Je n’ai pas de message à donner aux fans, je le vois travailler tous les jours et il travaille bien, a-t-il simplement indiqué. Ces choses-là sont à l’ordre du jour dans le football et il faut s’y habituer. » Mouais, ça ne transpire pas franchement la bonne ambiance.