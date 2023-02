A dix jours du 8e de finale aller de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern, on peine à savoir quel club est le plus sinistré. Mais, si du côté parisien cela ressemble à un état de fait relativement normal, il est plus rare de voir l’institution bavaroise tanguer à ce point. Privés de Sadio Mané, forfait, pour le premier rendez-vous européen face aux Parisiens et incapables de gagner le moindre match depuis le début de l’année, les Munichois doivent aussi gérer des tensions en interne après le renvoi de Toni Tapalovic, l’entraîneur des gardiens.

Remercié après avoir partagé des discussions confidentielles du staff de Julian Nagelsmann à certains joueurs, dont Manuel Neuer, avec qui il entretenait une relation privilégiée depuis près de douze ans, Tapalovic a vu son ami monter au créneau dans les colonnes de The Athletic et du Süddeutsche Zeitung.

« Ça m’a extrêmement touché, c’est sorti de nulle part. Je n’ai pas du tout compris. Ça m’a vraiment assommé. Il n’était pas là seulement pour moi, mais pour l’ensemble du groupe de gardiens, pour le club. Il n’a pas travaillé onze ans et demi uniquement pour moi, mais pour tout le monde. Pour moi, c’était un coup dur alors que j’étais déjà à terre. J’ai eu l’impression que l’on m’arrachait le cœur, c’est la chose la plus brutale que j’ai vécue dans ma carrière. Et j’en ai vraiment vu des choses. Des gens ont fondu en larmes. C’est une grande déception », a lâché le gardien de 36 ans, actuellement blessé.

Oliver Kahn recarde Manuel Neuer

En interne, la sortie du mythique capitaine bavarois qui, selon Bild, n’avait pas été autorisé à accorder cette double interview, a plus qu’agacé les dirigeants, à l’image d’Oliver Kahn, le président du conseil d’administration du Bayern.

« J’ai été confronté à une situation similaire en 2004 en tant que joueur national. Notre entraîneur des gardiens, Sepp Maier, s’était senti maltraité par la Fédération allemande et nous avions été séparés. J’avais travaillé avec Sepp pendant des années et nous avions une relation amicale et de confiance. A l’époque, j’étais aussi déçu et j’en voulais à la fédération. Mais les objectifs communs étaient au premier plan pour moi. Ils étaient plus importants pour moi que mes sentiments personnels, a-t-il déclaré. Et c’est pour cette raison que j’ai décidé à l’époque de ne pas m’exprimer publiquement. Manuel a fait le contraire. Nous allons en parler très clairement avec lui. »