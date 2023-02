Jusqu’ici, le plan grand froid se déroule sans accroc pour le Paris Saint-Germain. Au lendemain d’un mercato frappé du sceau de la lose, lors duquel Paris aura perdu trois joueurs pour n’en gagner aucun, et après un début d’année pour le moins mitigé d’un point de vue des résultats (et de la manière), le PSG vient d’apprendre que son buteur Kylian Mbappé souffrait d’une lésion à la cuisse et serait absent des terrains trois semaines.

Sorti à la 21e de jeu mercredi soir à Montpellier (victoire 3-1 du PSG) après un choc avec Léo Leroy, le fils de l’ancien parisien Jérôme Leroy, le kid de Bondy souffre « d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral » selon le communiqué du PSG publié jeudi après-midi. La veille, en conférence de presse, après la rencontre de Ligue 1 de mercredi à Montpellier (3-1). Christophe Galtier s’était pourtant montré rassurant. « C’est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Il n’y a pas trop d’inquiétude », avait-il déclaré, évoquant « un coup derrière le genou et sur le muscle ». Bien joué, Sherlock.

Un PSG très affaibli et sans réelle profondeur de banc

Voilà donc le joueur sur la béquille pour les quatre prochains matchs du PSG (Toulouse, Marseille, Monaco et le Bayern Munich), au bas mot. Si le forfait de Mbappé n’a pas été officiellement annoncé pour le 8e de finale aller de Ligue des champions, on voit mal en effet comment celui-ci pourrait être remis sur pied et prêt physiquement pour un match d’une telle intensité.

L’absence du Français pour la C1 est une grande perte pour le PSG, tant l’attaquant de 24 ans domine les tableaux statistiques cette saison : Mbappé est actuellement en tête du classement des buteurs de la compétition européenne à égalité avec Mohamed Salah (7 buts). Par ailleurs, le club parisien, toujours en quête de son premier sacre en Ligue des champions, objectif ultime de ses propriétaires qataris, est actuellement déjà privé, en défense, de Sergio Ramos (lui aussi sorti en cours de match à Montpellier), Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, tandis que Neymar a été préservé mercredi pour se remettre d’une « fatigue musculaire ».