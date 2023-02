Montpellier - PSG EN DIRECT : Paris veut renouer avec le succès dans l’Hérault... Suivez le match avec nous

15h : Yo les footix !

Quelle grande soirée de Ligue 1, n’est-ce pas ? Que du beau monde sur les pelouses françaises ce soir, à commencer par le leader du championnat, le Paris Saint-Germain. On imagine les hommes de Christophe Galtier soit très remontés, soit très déprimés : leurs deux derniers matchs de championnat ne leur ont offert qu’un petit point (contre Reims) et Chelsea vient de la leur faire à l’envers sur le cas Ziyech. On ne tardera pas trop à savoir laquelle des deux options l’emporte. Le PSG a en tout cas tout intérêt à se réveiller sur la pelouse du MHSC. D’une, pour ne pas voir ses rivaux se rapprocher au classement, de deux, parce que si Montpellier se met à embêter Paris, tout le monde va finir par croire que la bande à Mbappé est prenable. Et ça, c’est jamais bon pour une équipe.

>> Rendez-vous à 20h45 pour la prise d’antenne