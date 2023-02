Puisqu’il faut bien trouver un point positif au mercato raté côté PSG, autant prendre celui-ci : les jeunes pousses vont avoir l’occasion de se montrer dans cette seconde partie de saison. L’une des plus prometteuses a pour nom Warren Zaïre-Emery, et le milieu de terrain de 16 ans compte bien en profiter. Plus jeune joueur de l’histoire du club à avoir commencé un match, début janvier en Coupe de France contre Chateauroux, Zaïre-Emery en est également devenu mercredi soir le plus jeune buteur, à l’occasion de la victoire contre Montpellier (1-3).

« C’est mon premier but en Ligue 1, je suis très content. Dans le jeu, je ne me projette pas souvent mais là ça a payé. C’est mon premier but, j’espère qu’il y en aura d’autres », a réagi le Titi parisien au micro de Canal + après la rencontre. Le précédent plus jeune buteur était Bartholomew Ogbeche, qui avait marqué à l’âge de 17 ans et 55 jours lors de la saison 2001-2002.





16&330 - A 16 ans et 330 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de Paris en Ligue 1. Titi. #MHSCPSG pic.twitter.com/2ACsxqcVbM — OptaJean (@OptaJean) February 1, 2023



Christophe Galtier a évidemment eu un petit mot pour lui après la rencontre. « Je suis content pour Zaïre-Emery. Après son erreur contre Reims, il s’est rattrapé. Il a fait une bonne rentrée et son but est super pour lui », a souligné l’entraîneur parisien, qui avait bien besoin d’une bonne nouvelle dans cette soirée marquée par les sorties sur blessure de Kylian Mbappé et Sergio Ramos.