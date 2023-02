S’il y avait bien un match qui devait sonner la révolte, c’était celui-là. A domicile, contre un autre mal classé, Angers avait l’occasion de se relancer après 12 défaites de rang. Mais après avoir mené au score, les Angevins se sont à nouveau écroulés mercredi soir face à Ajaccio. Le coup de grâce est arrivé en toute fin de match, sur un but d’El Idrissy (90e+4).

Cela fait maintenant 13 défaites d’affilée, un nouveau record en Ligue 1 dont se serait évidemment bien passé le SCO. Avec huit petits points au classement et 10 longueurs de retard sur le premier non relégable, le club angevin « a déjà un pied en Ligue 2 », a reconnu son entraîneur Abdel Bouhazama après la rencontre.

Petite lueur en Coupe

Si l’on se fie à l’histoire du championnat, il a même les deux. Depuis que les victoires rapportent trois points, seules cinq équipes sont passées à de telles profondeurs à mi-saison. Et elles ont toutes terminé leur saison à la dernière place. « Les garçons se sont donné corps et âme. Avoir fait autant d’efforts et ne pas être récompensé, ça fait mal. Ça fait très mal, a insisté le coach angevin. Dans le vestiaire c’était le silence. C’est tellement cruel de finir comme ça. Mais on va continuer à se battre. »

Et à se raccrocher à la dernière lueur qui reste cette saison. Après s’être imposés aux tirs au but face à Strasbourg puis 1-0 face à une équipe de R1 (5e division), les Angevins sont toujours en course en Coupe de France. Ils affronteront Nantes en 8e de finale le 8 février.