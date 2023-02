Quelques semaines se sont écoulées, mais Lionel Messi prend toujours autant de plaisir à revenir sur le climax de sa carrière, cette Coupe du monde qu’il a enfin pu soulever, à 35 ans, après tant de déceptions en sélection. L’Argentin a ainsi pris un long moment, dans sa maison parisienne, pour recevoir le journal argentin Ole. En est ressorti un entretien fleuve, publié mercredi par le média et dans lequel Messi est notamment revenu sur son retour à Paris, forcément spécial.

« Un peu honte d’être le centre de l’attention »

On imagine en effet assez bien les émotions contradictoires ressenties entre la fierté d’avoir remporté la plus belle coupe de sa carrière, et la petite gêne de se retrouver si vite dans le pays tout juste battu en finale. Ainsi, l’Argentin reconnaît qu’il n’était pas très à l’aise au moment de la petite célébration organisée par le PSG pour son retour à l’entraînement, au milieu d’une haie d’honneur et avec la remise d’un petit trophée.

« Je n’aime pas trop ces choses-là. Même si évidemment j’ai beaucoup apprécié, et c’était quelque chose de très sympa. J’ai un peu honte d’être le centre de l’attention et d’être traité de cette façon, a reconnu Messi. Mais c’était bien d’avoir la reconnaissance de toutes les personnes qui travaillent là-bas avec nous et de mes collègues de Paris. »





Une 𝐡𝐚𝐢𝐞 𝐝'𝐡𝐨𝐧𝐧𝐞𝐮𝐫 pour notre champion du monde ! 👏❤️💙#BravoLeo pic.twitter.com/xsRHdfVbQS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 4, 2023



Un autre moment spécial pour lui a été de recroiser Kylian Mbappé, l’autre grand bonhomme de ce Mondial. Mais les retrouvailles ont été plutôt chaleureuses. Le Français l’a interrogé sur les jours suivants le sacre, et l’ambiance à Buenos Aires. « Nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens avaient vécu ce titre en Argentine et de tout ce qui avait été préparé pour nous. Rien de plus, mais [avec Kylian] ça va bien, vraiment bien », assure le capitaine argentin.

Ce dernier est de toute façon bien placé pour savoir que, quand on a perdu un match d’une telle importance, on n’a pas envie d’en entendre parler à longueur de journée. « J’ai été de l’autre côté aussi, j’ai perdu une finale mondiale [en 2014] et je me souviens que je ne voulais rien savoir à ce sujet. C’est pourquoi je ne veux pas trop en parler non plus, relève-t-il. Mais la vérité est qu’il n’y a pas de problème avec Kylian, bien au contraire. » C’est tout ce que la France voulait savoir.