Les statistiques sont accablantes. Un seul tir cadré par le PSG, contre six pour le Stade Rennais. Forcément, et au-delà de la défaite 1-0, la question de l’apport du secteur offensif parisien dimanche soir se posait. Et Christophe Galtier y a répondu en conférence de presse post-match sans vraiment épargner ses principaux acteurs, Messi et Neymar (Mbappé est rentré à la 55e).

Dimanche à Rennes, Paris a manqué de « joueurs assez haut, au contact de la défense », argumente l’entraîneur parisien. Le jeu est parfois venu des ailes, mais « on a manqué de présence au milieu ». Avec pour effet, une possession stérile (65 %) que regrette le technicien français.





« A partir du moment où Léo (Messi) et Ney (Neymar) décrochent, il nous manque du monde devant », a-t-il noté. « Ça nous a énormément fait défaut ce soir et c’était déjà la même chose contre Angers. »

Du pain sur la planche

« Rennes a fait évidemment un bon match, ils ont bien défendu, mais avec assez de confort parce qu’on n’est pas allé y mettre le nez assez souvent », a regretté l’entraîneur parisien.

Paris enregistre ainsi sa deuxième défaite en trois journées de Ligue 1, après celle sans appel contre Lens, qui revient à trois points de la première place. Sans vraiment affoler Galtier pour autant. « Je me concentre sur les prestations de mon équipe, et j’ai du travail parce que les prestations ne sont pas très bonnes. » Difficile de lui donner tort.