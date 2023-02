Absent mercredi à Montpellier, Neymar ne sera pas revenu à temps pour la réception de Toulouse, samedi, lors de la 22e journée de Ligue 1. Le Brésilien souffre toujours d’une « gêne à l’adducteur », selon le point médical publié ce vendredi par le PSG. Son forfait s’ajoute à ceux de Kylian Mbappé et Sergio Ramos, qui étaient sortis sur blessure dans l’Hérault.





Contrairement à Mbappé, annoncé d’ores et déjà indisponible pour le 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, le 14 février, le cas du Brésilien n’inspire toutefois pas de grandes inquiétudes dans l’optique de ce choc. Neymar « poursuit ses soins et les entraînements individuels. Il reprendra les séances collectives en début de semaine prochaine », précise le club. Sergio Ramos est lui aussi attendu de retour avec le groupe dans quelques jours.

Au passage, concernant Mbappé, l’entraîneur bavarois Julian Nagelsmann a déclaré ce vendredi qu’il ne croyait pas à l’absence du Français dans 10 jours. « Je ne sais pas ce qu’il a, ce qu’il y a d’indiqué sur le site Internet est vague. Je me prépare pour le match comme s’il allait jouer », a-t-il expliqué.

« Organiser l’équipe autour de Leo »

En attendant de savoir si Nagelsmann a raison de se méfier ou non, Christophe Galtier a d’autres préoccupations à plus court terme. Le coach parisien va devoir faire sans deux de ses trois stars offensives pour venir à bout de Toulouse. Un match tout sauf innocent au vu des difficultés parisiennes depuis la reprise, et alors que l’OM se rapproche dangereusement au classement.

« Je dois organiser l’équipe autour de Leo [Messi], un peu comme on l’a fait lors du match à Montpellier. Leo va être dans son registre. Après c’est aux joueurs qui vont remplacer Ney et Kylian d’élever leur niveau », a-t-il prévenu en conférence de presse. Hugo Ekitike et Carlos Soler, notamment, sont attendus au tournant.