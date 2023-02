Des chiffres qui donnent le tournis, et une ambiance qui fait bourdonner les oreilles. Le stade Vélodrome s’apprête à accueillir le Paris Saint-Germain, que l’Olympique de Marseille affronte ce mercredi (21h10) pour le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France. Il sera encore plein avec plus de 65.000 personnes attendues, ce qui devrait en faire la meilleure affluence de l’histoire de la compétition, hors finales.

C’est simple, le stade Vélodrome est largement en tête des affluences moyennes à la mi-saison de Ligue 1, avec 62.449 spectateurs en moyenne, loin devant le PSG (47.667) et l’OL (46.305). Il faut relativiser ce chiffre, du fait de la plus grande capacité du Vélodrome, mais en matière de taux de remplissage, l’OM fait aussi très fort avec 94 %, juste derrière le PSG (99 %), Lens (98 %) et Strasbourg (97 %). Et ça continue, comme contre Nice dimanche : le stade Vélodrome a réuni 65.234 spectateurs, la 3e meilleure affluence de l’histoire du club, et le 14e match de championnat consécutif à guichets fermés !

« On sait que pour l'OM, les supporters comptent. C’est magnifique, on joue devant plus de 60.000 personnes à chaque match. Jouer dans un stade rempli, ça nous motive et ça nous donne de l’énergie sur le terrain. Et si on est à cette place aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à eux, expliquait Jordan Veretout avant la défaite face à Nice. C'est le 12e homme, ils sont toujours derrière nous, ils nous poussent et ils ont toujours été là même dans les moments difficiles. On espère que ça va continuer comme ça, ils sont importants pour nous »

L’OM parmi les gros d’Europe

« Merci à nos supporteurs de venir au stade et de nous soutenir, c’est un sentiment incroyable, ça nous touche. C’est un travail au quotidien pour avoir un stade plein, nous devons continuer comme ça. Avec cette ambiance unique et extraordinaire, que j’aimerais partager avec tout le monde », s’était d’ailleurs félicité Pablo Longoria face à de telles affluences. Qui lui permettent aussi de dégager une jolie marge sur la billetterie.

Les Marseillais n’ont pas à rougir sur la scène européenne, puisque l’OM se place à la huitième place du classement européen en termes d’affluence moyenne, devant Tottenham (61.667), le Real Madrid (57.552), Manchester City (53.152) ou Arsenal (51.544).





Un peu de hauteur exceptionnellement, pour admirer l'Olympique de Marsiho, capitalo dóu Miejour*

Allez l'OM !



(* capitale du Midi) pic.twitter.com/kWhjd6E2Bc — Médéric Gasquet-Cyrus (@MedericGC) February 5, 2023



Nouvelle génération et de plus en plus de filles

Thierry, membre fondateur des South Winners, groupe de supporteurs du virage sud avec le Commando Ultra, confirme ces chiffres avec son ressenti. « Il y a énormément de monde ! Les chiffres sont même sous-évalués parce qu’on est plein dans les escaliers, à la sono. La chose très positive, c’est qu’il y a de plus en plus de filles, et beaucoup de personnes de la nouvelle génération, qui veulent s’inscrire dans l’histoire du club », explique-t-il.

L’effet post-Covid-19 est renforcé par les « résultats » et les « animations » proposées en virage. « Nous sommes de plus en plus puissants dans la représentation des supporteurs et des spectacles proposés lors de chaque match. Il est loin le temps où on balançait quatre rouleaux de PQ. On s’est entouré de personnes qualifiées pour créer des tifos de grande envergure », se félicite-t-il.

Petit bémol, il a fallu rappeler les codes des tribunes aux nouveaux venus, en interdisant tout simplement le téléphone. « On s’est rendu compte que c’était terrible, c’était des spectateurs et plus des acteurs. On s’est attelé au problème il y a quelques mois, et depuis, l’ambiance a changé, ils sont plus acteurs », confie Thierry. De quoi retrouver « les ambiances de la grande époque », bien utiles pour l’OM au moment de recevoir le PSG, qu’ils n’ont plus battu au stade Vélodrome depuis onze ans.