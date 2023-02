OM - OGC Nice EN DIRECT : Igor Tudor change son attaque dès la pause… Suivez ce choc avec nous…

10h00 : Hello les Minutos !

Bienvenue par ici pour ce match qui fait bien saliver, et qu’on va vous faire vivre depuis le Vélodrome. A ma gauche l’OM, qui reste depuis trois mois sur 9 victoires et 1 nul (toutes compétitions confondues), et qui vient d’attirer deux recrues frissons avec Azzedine Ounahi (OMG ce premier coup d’éclat à Nantes) et Vitinha. A ma droite l’OGC Nice, qui n’est plus du tout l’équipe de dépressifs coachée par Lucien Favre, mais un redoutable groupe qui l’a emporté à Lens mercredi (0-1), avec à sa tête Didier Digard. Cherry on the cake : on va avoir droit aux débuts de l’ex-buffle lorientais Terem Moffi en pointe côté Aiglons, et ce contre un OM qui l’a sérieusement courtisé durant ce mercato hivernal. Bref, tout est réuni pour que ce dernier choc de la 22e journée de Ligue 1 soit kiffant à souhait, et bien plus qu’un amuse-gueule avant le OM-PSG de mercredi en Coupe de France. Allez, à tout vite dans une ambiance de déglingo au Vél'.

» Retrouvez-nous à partir de 20h30, avec un coup d’envoi du match à 20h45.