« J’ai commencé tranquille, et puis j’ai vu qu’il y avait de l’espace entre les deux défenseurs centraux. J’ai contrôlé, crochet, crochet et but. C’était facile ». Facile, comme l’adaptation d’Azzedine Ounahi, la nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, présentée ce jeudi par le président Pablo Longoria, aux côtés de l’attaquant Vitinha, au lendemain de son premier but sous ses nouvelles couleurs. Il ne lui a suffi que d’une vingtaine de minutes sur la pelouse du stade de la Beaujoire, mercredi, pour sceller la victoire de son équipe face au FC Nantes (0-2), et recevoir un bisou de son nouvel entraîneur Igor Tudor.

« C’était comme mes débuts à Angers. Je venais de National et pour mon premier match, au bout de deux minutes, je touche le poteau. Et juste après je marque. Je vois un joueur qui est heureux d’être ici, content de porter le maillot de l’OM. Sans stress, qui profite de ses premiers pas et prend du plaisir pour aider le groupe », s’est réjoui le milieu de terrain qui aime, aussi, parler de lui à la troisième personne.

« J’ai démontré ma capacité à jouer au plus haut niveau »

Une décontraction incroyable pour la révélation de la dernière Coupe du monde après le magnifique parcours du Maroc, ponctué d’une troisième place, qui aura seulement 23 ans en avril prochain. On se souvient tous de l’étonnement du sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique, après la rencontre entre les deux nations : « J’ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j’en suis désolé. Mon Dieu, d’où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m’a surpris. »

Mais ne semble pouvoir destabiliser le joueur, à voir son sourire qui ne l'a pas quitté durant toute sa conférence de présentation. « Je suis passé d’Angers à la Coupe du monde, et j’ai démontré ma capacité à jouer au plus haut niveau. C’est pareil de passer d’Angers à la Coupe du monde, et de la Coupe du monde à Marseille. Je dois montrer que je mérite ma place, à moi de m’adapter. On joue au foot pour prendre du plaisir. Si on stresse on s’arrête, je suis venu ici parce qu’il y a de l’ambiance, un public magnifique, et jouer devant 60.000 personnes, c’est ce qu’on aime. Si je joue et je regarde du foot, c’est pour des moments comme ça », a-t-il évacué quant à un éventuel poids de porter le maillot de l’OM, après celui d’Angers.









C’est aussi durant cette Coupe du monde qu’Azzedine Ouanhi a fait le choix de l’Olympique de Marseille. « J’ai eu une discussion avec Pablo Longoria pendant la compétition, une discussion de plus de 30 minutes durant laquelle il m’a parlé du club, qu’il voulait me faire venir à l’OM. J’avais des discussions très avancées avec des clubs en Angleterre et en Italie, mais j’ai choisi l’OM », a confié le nouveau numéro 8 du club.

L’autre marocain de l’OM, Amine Harit a terminé le travail lorsqu'il est venu voir ses coéquipiers pour les dernières rencontres : « Il est arrivé à Doha, je pensais qu’il était là pour me soutenir. Il m’a direct convoqué dans sa chambre et il a commencé à me parler de l’OM, des dirigeants, du projet, du groupe, de la ville, de l’ambiance. C’est un frère pour moi, avec un bon cœur donc j’ai hâte de jouer à côté de lui ».

Restait alors à Pablo Longoria de convaincre Angers de lâcher leur joueur, dont la valeur était estimée à plus de 20 millions d’euros durant le Mondial, ce qui a été facilité par sa volonté de rejoindre l’OM plus que n’importe quel autre club. « Tu te sens en position de force pour négocier. Angers avait besoin d’avoir un meilleur bilan sur ses opérations, et on était déterminé avec Javier Ribalta d’attendre la fin du mercato pour obtenir Azzedine », a expliqué le président de l’OM. Résultat, il l’a fait venir à Marseille pour 8 millions d’euros, plus 2 de bonus.