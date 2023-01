Au stade Vélodrome,

Un Pablo Longoria avec la grise mine, faisant les cent pas dans les travées du stade Vélodrome, avant de laisser éclater toute son incompréhension, accompagné de grands gestes des bras : « Mamma mia, mais à quoi sert le Var » ? C’est la question que tout le monde s’est posée, du côté de l’Olympique de Marseille, comme des journalistes, après le match nul des Marseillais face à l’AS Monaco (1-1), samedi soir au stade Vélodrome, lors de la 20e journée de Ligue 1.

Le chrono affichait la 73e minute lorsque le défenseur monégasque Guillermo Maripan s’est jeté sur Kolasinac pour contrer sa frappe. Si le Bosnien a envoyé le ballon au-dessus de la barre transversale, le Chilien n’a, lui, pas loupé la cheville de son adversaire d’un bon coup de semelle. A vitesse réelle depuis la tribune presse, pas de scandale. Mais en revisionnant le ralenti, on se rend compte du coup reçu par Kolasinac, dont la cheville aurait tout simplement pu lâcher. Sauf qu’à aucun moment le VAR n’a jugé bon d’intervenir, pour au moins appeler Jérémie Pignard à revisionner l’action.

Fin de la série de huit victoires consécutives

De quoi rendre fou le président de l’OM à l’issue du match, rapidement imité par son entraîneur, Igor Tudor, en conférence de presse :

« Pour moi, il y a penalty et rouge net. Depuis l’introduction du Var, c’est la plus grosse erreur que j’ai vue dans le foot. C’est quelque chose d’inexplicable et inacceptable. »





Des réactions sans doute exacerbées par la tension du match, et la fin d’une série de huit victoires consécutives pour l’OM, entre deux belles équipes qui ont chacune dominé une mi-temps. La première pour Monaco, beaucoup mieux rentré dans le match que les Marseillais, inhabituellement hésitants. « On était en deçà physiquement, dans les jambes comme dans les têtes » analysait Igor Tudor, quand son milieu Jordan Veretout considère que lui et ses coéquipiers ne sont tout simplement « pas rentrés dans le match ». « On a fait moins de courses qu’on fait d’habitude, aussi dans le pressing », a-t-il poursuivi.

Et dans la maladresse, au point que le milieu international a trompé son propre gardien en déviant un coup franc rentrant monégasque (17e). Ruben Blanco, remplaçant de Pau Lopez excellent depuis le début de la saison, ne peut pas s’en vouloir. Il a même permis à son équipe de « rester dans le match », selon le malheureux Veretout.

« Un match de champion » d’Alexis Sanchez

A l’inverse, après la pause et un ajustement de Tudor, ce sont les Marseillais qui auraient pu totalement renverser la situation, avec ce penalty non sifflé sur Kolasinac, et quelques autres situations. Mais « quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre », y sont allés de concerto Igor Tudor et Jordan Veretout après coup, et tout Marseille peut dire merci à Alexis Sanchez, qui sauve un point presque à lui tout seul. El Nino Maravilla a réalisé match sublime dans l’envie comme dans la justesse technique, en montrant, surtout, le chemin de la rébellion à ses coéquipiers. Et c’est lui qui a surgi pour reprendre un ballon lâché par Nubel, pas impeccable sur ce coup, après une bonne frappe Nuno Tavares dès le retour des vestiaires (47e).

« Aujourd’hui c’est un 10/10. Il fait un match de champion, vraiment un très beau match. C’est un gars en or, avec un grand cœur. Il veut être décisif, aider l’équipe. Il me plaît en tant que joueur et en tant qu’homme », l’a félicité son entraîneur.

Heureusement que le Chilien était dans un tel état de forme pour son équipe, alors que beaucoup redoutaient une blessure qui aurait pu être terrible pour l’OM après le transfert de Bamba Dieng, pour l’instant pas remplacé en attaque. On ne souhaite qu’à Alexis Sanchez d’être comblé par son président avec une arrivée au poste d’attaquant, qui pourrait encore plus le libérer et permettre à l’OM de faire un pas en avant. Parce qu’avec ce nul, qui les prive du record de neuf victoires consécutives, les Marseillais font du surplace et restent 3e à trois points de Lens, et à quatre du PSG, qui affronte Reims ce dimanche (21 heures).