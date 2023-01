Des Merlus sauce texane. Cette semaine, la team des sports de 20 Minutes a choisi de décortiquer pour vous le sujet de la multipropriété dans le football – thématique inversement plus passionnante que son énoncé – après le rachat d’une partie du FC Lorient par le milliardaire américain Bill Foley, déjà propriétaire du club de Bournemouth en Premier League.

Egalement en cours à l’OL, où le nouveau shérif du bled, John Textor, possède aussi des parts dans le club de Crystal Palace, ce phénomène tend à se développer à une vitesse folle dans le foot business du XXIe siècle. En cinq ans, on est ainsi passé de 35 multipropriétés à 78, pour plus de 200 clubs concernés. Quelles conséquences sur l’économie du foot et sur l’équité sportive ? On en débat avec nos fins limiers de 20 Minutes.









